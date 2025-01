CAC40: débute la semaine en vert, franchit les 7300 pts information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris commence la semaine sur une hausse de 0,7%, vers 7330 points, tirée par STMicro (+4,8%), Dassault Systèmes (+3,2%) ou encore Schneider Electric (+2,5%).



Du point de vue des analystes, l'exercice 2025 s'annonce difficile pour le CAC, entre croissance économique en panne, incertitude politique tenace et décrochage vis-à-vis de Wall Street.



'Il y a peu de chance que l'indice parisien soit aidé prochainement par une éventuelle reprise économique en Chine', prévient ainsi Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Pour le professionnel, les éléments techniques plaident également pour une poursuite du mouvement de repli amorcé depuis le mois de mai dernier.



'Le CAC 40 évolue nettement sous sa moyenne mobile à 200 jours, avec le risque d'avoir une poursuite de la baisse jusqu'aux 7000 points si la tendance négative perdure', avertit-il.



Sur le front des statistiques, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est maintenu sous la barre de 50 en décembre, mais s'est redressé de 48,3 en novembre à 49,6, signalant donc un ralentissement de la contraction de l'activité du secteur privé à un rythme marginal.



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France s'est établi à 47,5 en décembre.

En hausse par rapport au plus bas de dix mois enregistré en novembre, il signale toutefois une contraction de l'activité du secteur privé pour une quatrième mois consécutif.



La semaine qui s'ouvre sera également marquée notamment la parution, mercredi, des 'minutes' de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Le compte-rendu de ses débats permettra peut-être aux investisseurs d'en savoir plus sur les motifs de cette décision et apportera peut-être des indications sur le rythme des baisses de taux à attendre cette année.



Pour rappel, les marchés boursiers américains seront fermés demain pour la journée de deuil national prononcée en l'honneur de l'ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) fait part de la vente d'une participation de 15% dans Westfield Forum des Halles, centre commercial majeur de 77.600 m2 au coeur de Paris, à CDC Investissement Immobilier, pour un prix de cession net de 235 millions d'euros.



Dans le prolongement du protocole de cession des activités plateaux-repas signé en novembre dernier, Fleury Michon confirme, à la suite de la levée des conditions suspensives, la cession définitive de cette activité à la société Kumo.



ArcelorMittal a annoncé lundi qu'il avait décidé d'interrompre ses activités de production d'aciers longs en Afrique du Sud, confrontées à des conditions économiques jugées trop défavorables.



Enfin, Biophytis annonce que la cotation de ses actions ordinaires et de ses bons de souscription d'actions (BSA) sur Euronext Growth, ainsi que ses ADS (American Depositary Shares) sur le marché OTC, est temporairement suspendue à compter de l'ouverture de la bourse.



'Cette suspension intervient avant la conclusion d'une opération de refinancement dont les détails seront communiqués à la reprise de la cotation, dans les prochains jours', explique la société de biotechnologie spécialisée dans les maladies liées à l'âge.





