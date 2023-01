CAC40: débute l'année du bon pied avec un gain hebdo de 5,3% information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 17:46

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain de 1,47%, à 6860 points. L'indice parisien a débuté l'année sur les chapeaux de roues en s'arrogeant un gain hebdomadaire impressionnant de 5,3%.



Outre-Atlantique, Wall Street est aussi en vert avec une hausse d'environ 1,6% pour les trois indices, S&P500, Nasdaq et Dow Jones. Si les chiffres mensuels de l'emploi parus dans la matinée n'ont pas remis en cause la perspective de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale, ils sont venus apaiser les craintes d'un ralentissement marqué de l'économie.



L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier (+223.000 emplois non agricoles), mais les chiffres des deux mois précédents ont été révisés à la baisse, de -21.000 pour octobre et de -7.000 pour novembre, soit un solde de révision totale de -28.000 pour ces deux mois.



Le salaire horaire moyen n'a progressé que de 0,3%, contre +0,4% attendu et le taux de chômage s'est encore tassé de 0,1 point pour s'établir à 3,5%, signe d'une grande robustesse du marché de l'emploi.



Par ailleurs, l'activité dans le secteur américain des services (ISM) est ressortie très inférieure aux attentes en décembre, passant de 56.5 à 49.6, quand les économistes attendaient un repli beaucoup moins prononcé, autour de 55.



Il s'agit de la première fois depuis mai 2020 -date des premiers confinements aux Etats-Unis- que l'indice repasse sous la barre des 50 points indiquant une contraction de l'activité.



A noter, également, la baisse surprise (-1,8%) des commandes à l'industrie américaine en novembre, selon des chiffres publiés ce jour par le Département du Commerce.





En ce qui concerne l'Europe, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,8% dans la zone euro en novembre et de 0,9% dans l'UE, par rapport à octobre 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



En octobre 2022, le volume du commerce de détail avait diminué de 1,5% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE.



Enfin, l'inflation dans la zone euro a ralenti plus fortement que prévu au mois de décembre, essentiellement en raison de la perte de vitesse des prix de l'énergie.



Les prix à la consommation ont augmenté de 9,2% sur un an le mois dernier dans les pays partageant la monnaie unique, après une hausse de 10,1% en novembre, selon une première estimation publiée vendredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



A titre de comparaison, les économistes attendaient un ralentissement un peu moins prononcé, autour de 9,5%.





Dans ce contexte, les rendements des emprunts d'Etat européens se détendent fortement depuis 16h: celui du Bund allemand à dix ans recule de -110Pts à 2,1980%, celui de l'OAT de -12Pts à 2,7020%, celui des BTP italiens de -15Pts à 4,18%.



Le prix du baril de Brent rebondit de +1,4% à 80$ (le WTI grappille +1.4% à 74,9$) mais affiche une baisse de plus de 7% sur la semaine, liée entre autres aux craintes entourant la santé de l'industrie chinoise.



Dans l'actualité des sociétés, Getlink indique que son service de navettes passagers sous la Manche Eurotunnel Le Shuttle a transporté plus de 100.000 véhicules de tourisme entre Folkestone et Coquelles au cours de la période des vacances de fin d'année.



Stellantis a annoncé la création de Mobilisights, une business unit entièrement dédiée à la croissance des activités DaaS (Data as a Service) et au développement et à la distribution sous licence de produits, d'applications et de services B2B.



Engie a réalisé avec succès une émission d'obligations vertes en trois tranches pour un montant total de 2,75 milliards d'euros.



Enfin, TotalEnergies a annoncé vendredi qu'il allait aider les très petites entreprises (TPE) ayant souscrit un contrat d'électricité à faire face à la crise énergétique.



Compte tenu de la récente baisse des cours de l'électricité, le groupe indique avoir mis à jour sa grille tarifaire sur la base d'un prix ramené à 320 euros le mégawattheure (MWh).