CAC40: débute 2022 en signant son record absolu information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 10:31

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est au plus haut ce matin et progresse actuellement de près de 1%, autour de 7220 points, après avoir atteint pour la première fois de son histoire les 7230 points un peu plus tôt.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice PMI d'IHS Markit de l'industrie manufacturière française: celui-ci s'est inscrit à 55,6 en décembre, signalant un léger ralentissement de l'expansion du secteur, après 55,9 en novembre.



'La stabilisation des indices de la production et des nouvelles commandes après de forts ralentissements au deuxième semestre, conjuguée à l'allègement des tensions d'approvisionnement, devrait favoriser un rebond de la croissance en 2022', estime IHS Markit.



Les opérateurs, qui espèrent que la vie sociale et économique va progressivement se normaliser en 2022, vont ainsi pouvoir commencer à peaufiner leur stratégie pour nouvelle cette année.



Les investisseurs misent évidemment sur une poursuite en 2022 des bonnes performances de l'année écoulée et un bon démarrage du mois de janvier leur permettrait de conforter leur optimisme.



Une nouvelle saison des résultats débutera ensuite à la mi-janvier, ce qui ne manquera pas de donner le 'la' de ce début d'année.



Autre élément déterminant pour les marchés, le tournant restrictif amorcé par la Fed va prendre forme dans les mois qui viennent et les investisseurs guetteront avec attention les indications à venir concernant le début du relèvement de ses taux.



Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Alstom annonce avoir signé avec Metrorex, l'opérateur du réseau de métros de Bucarest, un contrat de services de maintenance pour une durée de 15 ans, contrat estimé à 500 millions d'euros et basé sur le nombre estimé de kilomètres parcourus par les trains en circulation.



Amundi et Société Générale annoncent la finalisation de l'acquisition de Lyxor par le premier auprès de la seconde, toutes les autorisations réglementaires et concurrentielles nécessaires à cette transaction ayant été obtenues.



AXA annonce avoir finalisé la cession d'AXA Banque Belgique à Crelan Banque, pour un montant total de 691 millions d'euros, comprenant un montant net de 611 millions en numéraire et le transfert à AXA Belgique de 100% de Crelan Insurance (valorisée à 80 millions).



Enfin, le constructeur automobile Renault a fait état lundi d'une hausse de 28,5% des ventes de sa marque 'low cost' Dacia en France en 2021.