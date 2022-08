CAC40: début semaine très 'lourd', l'Euro au +bas à 0,9965$ information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 16:43

(CercleFinance.com) - La réouverture -lourde- de Wall Street (S&P500 à -1,7%) plombe un peu plus l'ambiance à Paris: le CAC40 accélère le repli amorcé lors de la séance des '3 sorcières' et perd désormais 2,2%, vers 6.353.



Pas moins de 39 valeurs sur 40 reculent au sein du CAC40: seul Sanofi se maintient dans le vert (+0,9%) tandis les valeurs automobiles (Stellantis -4,9%, Renault -4%, Faurecia -8,6%, Valéo -6,5%) et les bancaires ferment la marche (Société Générale à -3,7%, BNP Paribas -3%, Crédit Agricole -2,5%).



L'ambiance n'est pas plus positive ailleurs en Europe avec -2,3% sur l'E-Stoxx50 (3.645) et -2,5% sur le DAX (le prix de Mégawatt/heure vient d'inscrire ce lundi un nouveau record absolu à 700E (soit 14 fois le prix moyen de Mgw/H au 3ème trimestre ces 5 dernières années).



Paradoxalement, c'est la bourse de Londres qui s'en sort le mieux (-0,4%) malgré une grève massive qui paralyse le pays, en protestation contre une inflation qui pourrait atteindre 18% (!) d'ici fin 2022/début 2023 selon une étude de Citigroup.



Les investisseurs semblent logiquement jouer la carte de la prudence, à quelques jours de la réunions des banquiers centraux qui débutera jeudi à Jackson Hole, aux Etats-Unis.

En attendant, l'Euro subit de nouvelles attaques (risques de récession -sévère- avec la flambée des prix de l'électricité) et bascule pour la 2ème fois cet été sous les seuil symbolique des 1/1 face au billet vert (-0,7% à 0,9960$, nouveau plancher annuel).



La vigueur du Dollar pourrait pénaliser le commerce extérieur US : après 4 semaines consécutives de hausse (et 7 de hausse depuis le 20 juin), les marchés d'actions américains ont eux aussi enregistré une performance négative la semaine dernière dans un contexte d'interrogations sur l'évolution des politiques monétaires: le Nasdaq affiche déjà -2,3% ce lundi.



Le 'rally' affiché par les marchés américains, ainsi que par leurs homologues européens, a jusqu'ici reposé sur une atténuation des anticipations d'inflation, et sur l'espoir de voir la Fed atténuer le rythme de ses hausses de taux, puis assouplir sa politique monétaire mi-2023.



Consacrée aux 'perspectives économiques' des Etats-Unis, l'intervention, vendredi, du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sera particulièrement suivie.



'On serait étonné que Jerome Powell conforte les attentes exprimées par certains compartiments de marchés quant à des baisses de taux en 2023, tout au contraire', préviennent les économistes d'Oddo BHF.



'La Fed est engagée dans la voie d'un resserrement fort et rapide (...) et n'a pas de raison de conclure que sa mission est accomplie, loin s'en faut', souligne la banque privée, qui estime que c'est la crédibilité de l'institution qui est en jeu.



A contre-courant de la Fed et de la BCE, la Banque populaire de Chine a annoncé lundi avoir réduit son taux de prêt de référence afin de stimuler la croissance. Le taux préférentiel de prêt à plus de cinq ans, sur lequel de nombreux prêteurs basent leurs taux hypothécaires, a ainsi été abaissé de 15 points de base, à 4,3%.



Dans l'actualité des valeurs, Technip Energies, en tant que leader d'un consortium avec Clough, indique avoir été choisi pour l'étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) des infrastructures de production en amont du projet Papua LNG de TotalEnergies en Papouasie-Nouvelle-Guinée.



Albioma annonce avoir finalisé le 17 août l'acquisition au Brésil d'un portefeuille de six centrales photovoltaïques pour une puissance totale installée de 31,6 MWc, des usines situées dans quatre États brésiliens et pleinement opérationnelles.



Carrefour annonce le blocage des prix de 100 produits à marque propre correspondant aux essentiels du quotidien de ses clients, à compter de ce jour, et jusqu'au 30 novembre prochain, dans l'ensemble de ses magasins en France comme sur Carrefour.fr.



Enfin, Néovacs annonce la clôture avec 8 ans d'avance sur le calendrier fixé par le Tribunal de Commerce de Paris du plan de redressement mis en place en mai 2020.