CAC40: début de semaine stable avant de nouveaux résultats

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est stable, autour des 7025 points, alors que la saison des résultats doit s'accélérer dans les jours qui viennent.



Les places boursières se préparent à une semaine dense sur le front des résultats d'entreprises, une actualité chargée à laquelle viendront s'ajouter plusieurs indicateurs économiques de premier plan.



Les grandes banques américaines resteront à l'honneur pour cette première séance de la semaine, avec les résultats de Goldman Sachs et de Morgan Stanley.



Les premiers résultats des groupes bancaires américains, publiés vendredi, n'avaient pas véritablement convaincu, les importantes provisions constituées au titre du quatrième trimestre montrant qu'ils se préparent à une année 2023 difficile.



Parmi les autres grands noms attendus cette semaine, Alcoa, Netflix, Procter & Gamble dévoileront leurs comptes d'ici à la fin de la semaine. En Europe, Ericsson présentera ses performances trimestrielles vendredi.



Sur le front macroéconomique, la semaine sera dominée par la publication mercredi des ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de décembre, qui permettront d'en savoir plus sur la vigueur de la consommation pendant la période des fêtes.



Les chiffres des prix à la production industrielle, des mises en chantier et des ventes de logements anciens paraîtront également au cours des jours qui viennent.



Dans l'actualité des sociétés, TotalEnergies annonce avoir approuvé la décision finale d'investissement pour le développement de Lapa South-West, projet dont il est opérateur avec une participation de 45%, en partenariat avec Shell (30%) et Repsol Sinopec (25%).



Biosynex annonce l'extension de son partenariat avec la société singapourienne Credo Diagnostics Biomedical, en signant un accord d'exclusivité pour la distribution des systèmes VitaPCR pour un territoire étendu incluant le Royaume-Uni.



Enfin, SES a annoncé lundi avoir réalisé avec succès aux Emirats arabes unis (EAU) une liaison 5G assurée à partir de son système de communication par satellite en orbite terrestre moyenne (MEO).





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.18%