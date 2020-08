Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : début de semaine positif en vue Cercle Finance • 10/08/2020 à 08:17









(CercleFinance.com) - Après avoir terminé vendredi soir sur un gain timide de 0,1% à 4889,5 points, le CAC40 devrait commencer sur une progression de l'ordre de 0,6% vers 4915 points au vu des futures, dans l'attente de nombreux indicateurs macroéconomiques cette semaine. Aucune donnée n'est attendue ce lundi, mais les jours prochains verront paraitre de nombreuses statistiques américaines pour le mois de juillet, dont l'inflation (mercredi), puis les ventes de détail et la production industrielle (vendredi). De ce côté de l'Atlantique, doivent notamment être publiés l'indice ZEW en Allemagne (mardi), des estimations du PIB britannique (mercredi) et de la zone euro (vendredi), mais aussi le taux de chômage en France (jeudi). Parmi les résultats d'entreprises attendus cette semaine, figurent par exemple ceux de Cisco Systems aux Etats-Unis, ainsi que ceux d'E.ON, RWE, Deutsche Telekom, Thyssenkrupp et Aegon sur le vieux continent. Pour l'heure, on notera que le conseil d'administration de Solocal Group a lancé la mise en oeuvre des premières opérations de son plan de renforcement de la structure financière, dont la réduction de capital votée par l'AG des actionnaires du 24 juillet. Le conseil d'administration d'EuropaCorp a procédé à la nomination d'Axel Duroux au poste de directeur général. Il rejoindra le groupe à compter du 1er septembre tandis que Luc Besson assurera uniquement la présidence non exécutive du conseil.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.76%