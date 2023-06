CAC40: début de semaine dans le rouge, tombe à 7200 pts information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 17:48

Le CAC40 achève la séance sur un recul de 0,96%, à 7200 points, notamment pénalisé par le recul du luxe avec -2% pour LVMH, et Hermès et -1% pour Kering.



Cette tendance témoigne des incertitudes persistantes autour de la croissance et montre que le soulagement lié à l'accord sur la dette américaine et au reflux de l'inflation en Europe ne suffit pas.



Sur le front des statistiques, la journée a été marquée par la publication de nombreux indices PMI. Ainsi, la croissance du secteur américain des services s'est accélérée aux Etats-Unis en mai, selon S&P Global.



L'indice PMI compilé par le cabinet de recherche économique est ressorti en hausse, à 54,9 le mois dernier contre 53,6 au mois d'avril et 55,1 dans la version préliminaire dite 'flash' qui avait été précédemment annoncée.





'Des secteurs comme le voyage, le tourisme, le divertissement et les loisirs bénéficient d'un mini 'boom' post-pandémique, avec une demande qui bascule des biens vers les services', explique Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence.



L'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro est passé de 54,1 en avril à 52,8 en mai, signalant un plus bas de trois mois de l'activité du secteur privé dans la région.



De son côté, la croissance de l'activité dans les services en France a sensiblement ralenti en mai, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle PMI de S&P Global et Hamburg Commercial Bank publiés ce lundi.



L'indice PMI HCOB d'activité du secteur s'est établi à 52,5 le mois dernier, en recul par rapport à son niveau de 54,6 d'avril et légèrement en-dessous de sa première estimation de 52,8, publiée le 23 mai.



Par ailleurs, les commandes à l'industrie américaine se sont accrues de 0,4% en avril, selon les chiffres publiés par le Département du Commerce (après une hausse de 0,6% en mars, révisée de +0,9% annoncé initialement).



De leur côté, les livraisons de l'industrie enregistrent un nouveau recul, le cinquième en l'espace de six mois, à -0,4%.



Tout comme vendredi, le retour des investisseurs vers les actifs risqués pénalise faiblement les marchés obligataires, le rendement des T-Bonds reste inchangé, les Bunds allemands et nos OAT se retendent de +5Pts à respectivement 2,358% et 2,904%.

Le Dollar reste quasi inchangé (+0,2% à 1,0704$/E).



Du côté de l'énergie, les cours du pétrole repartent à la hausse après que l'Opep et ses alliés, réunis sous l'appellation Opep+, ont annoncé dimanche leur intention de réduire leur production de -1 million de baril/jour suite au récent repli des cours du brut; depuis le premier janvier, ce sont pas moins de 4% de production qui ont été retirés du marche du 'physique', sans que cela n'enraye la spirale baissière.

La conclusion qui s'impose est que la demande est plus faible qu'anticipé au 1er semestre 2023.



Dans le sillage de cette décision, le Brent remonte de plus de 1,3% à 77,4 dollars le baril tandis que le brut léger américain (WTI, West Texas Intermediate) rebondit de 0,9% vers 72,6 dollars.



Dans l'actualité des sociétés françaises, AXA IM Alts, la filiale d'investissement alternatif d'AXA, a annoncé lundi avoir fait l'acquisition des studios de Bry-sur-Marne, l'un des plus grands complexes français de tournage destinés au cinéma et aux séries télévisées.



GlobalFoundries et STMicroelectronics annoncent ce jour la conclusion de l'accord annoncé le 11 juillet 2022 concernant la création d'une nouvelle unité de production de semi-conducteurs en grands volumes en 300 mm qui sera exploitée conjointement à Crolles, près de Grenoble.



Teleperformance a annoncé vendredi soir que sa filiale américaine avait conclu avec la banque d'affaires Goldman Sachs une convention visant la mise en oeuvre d'un plan d'intéressement à long terme lancé en 2020.