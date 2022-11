CAC40: de retour sous 6.200, W-Street perd -3,5% en 3 heures information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 14:46

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris amplifie ses pertes (-1,3%) et enfonce les 6.200 points, pour se rapprocher des 6.190, au lendemain de l'intervention jugée peu engageante de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.

Wall Street a ouvert en forte baisse : le Dow Jones recule de -0,9%, le S&P500 de -1,1% (après -2,5% hier, soit -3,5% en moins de 2H30 prises en continu), le Nasdaq de -1,3% (-3,3% la veille, soit -4,5% d'une seule traite).



Comme fortement pressenti par les investisseurs, le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) a décidé hier soir à l'unanimité de relever de 75 points de base ses taux directeurs à 4,00%.

La Bank of England vient de l'imiter ce midi, avec +75Pts à 3,00%... et évalue l'inflation à 10,9%. Mais la BoE prévient que l'objectif final des taux UK 'sera moins élevé que le marché ne l'anticipe'.



Pour en revenir à la FED, les marchés semblent avoir été pris de court par le ton assez offensif adopté par Jerome Powell, lors de sa conférence de presse, position qui tranchait avec la posture plutôt accommodante qui ressortait du communiqué publié un peu plus tôt.



'Il a renforcé les attentes selon lesquelles le rythme des hausses de taux pourrait ralentir 'dès la prochaine réunion', mais a déclaré qu'il serait prématuré de faire une pause car il y a 'du chemin à parcourir' jusqu'à l'objectif d'inflation de 2%', pointe Wells Fargo.



'Powell a également noté que le taux d'intérêt terminal sera très probablement plus élevé que prévu précédemment, car des données solides et une inflation tenace augmentent la nécessité de nouvelles hausses de taux', poursuit la banque californienne.



Des propos jugés plus 'faucon' que prévu qui conduisent les intervenants de marché à anticiper un nouveau tour-de-vis monétaire de 75 points de base au mois de décembre, suivi d'un autre relèvement de 50 points de base, cette fois en février.



Parallèlement, les anticipations sur le taux terminal - c'est-à-dire le point d'arrivée de l'actuel cycle de resserrement monétaire de la Fed - ont été revues à la hausse pour désormais faire ressortir un taux principal de 5,1% à horizon mai 2023, contre 5% jusqu'ici.



La séance s'annonçait par ailleurs riche en indicateurs économiques: 3 chiffres ont déjà été publiés dont la productivité non-agricole qui a augmenté de 0,3% aux Etats-Unis au troisième trimestre 2022 en rythme annualisé, selon une estimation préliminaire du Département du Travail, après un recul de 4,1% au trimestre précédent.



Ce gain modeste traduit une hausse de 2,8% de la production alors que le nombre d'heures travaillées n'a augmenté que de 2,4%. Compte tenu d'une progression de 3,8% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 3,5%.

Le chiffre le plus attendu ce jeudi -à la veille de la publication du NFP- c'était les inscriptions hebdomadaires au chômage : elles ont baissé de manière inattendue de -1.000 la semaine dernière aux Etats-Unis (à 217.000 contre 225.000 attendu), ce qui suggère une poursuite des tensions sur le marché du travail.

La moyenne mobile sur quatre semaines, considérée comme un meilleur indicateur de l'évolution du marché du travail, a elle aussi reculé, signant un repli de 500 à 218.750 inscriptions.



Le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé à 73,3 milliards de dollars au mois de septembre, par rapport à celui de 65,7 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 67,4 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette augmentation de 11,6% d'un mois sur l'autre, plus importante que celle attendue par le marché, reflète une hausse de 1,5% des importations de biens et services, à 331,3 milliards de dollars, et un tassement de 1,1% des exportations, à 258 milliards.



Reste à découvrir les commandes à l'industrie et l'ISM des services qui figurent au programme du jour aux Etats-Unis.



En Europe, les investisseurs prendront connaissance des chiffres du chômage pour le mois de septembre dans la zone euro.

En attendant, le Dollar se redresse vivement de +0,8% vers 0,9750 alors que le rendement des T-Bonds grimpe de +15Pts vers 4,202%.

Nos OAT et les Bunds affichent +10Pts à +11Pts vers 2,7800 et 2,255% respectivement.

L'Or rechute lourdement de -1,7%, au contact du plancher annuel des 1.620$.



Dans l'actualité des valeurs, AXA affiche un chiffre d'affaires total de 78,4 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2022, en hausse de 3% en données publiées et de 2% en données comparables, tirée en particulier par une croissance de 14% en comparable pour l'assurance santé.



Legrand (-8% vers 70E) publie un résultat net part du groupe en progression de 16,1% au titre des neuf premiers mois de 2022. Le chiffre d'affaires du fabricant de matériel électrique s'est inscrit en hausse de 19,1% pour s'établir à 6,15 milliards d'euros, dont une progression organique des ventes de 10,1%.



Malgré des perspectives macroéconomiques incertaines, Legrand confirme ses objectifs pour l'année 2022, dont une croissance organique des ventes entre +6 et +9% et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 19,9 à 20,7%.



BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en hausse de 10,3% à 2,76 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2022 (+16,4% hors éléments exceptionnels) et un résultat brut d'exploitation en croissance de 11,7% (+8,9% en organique) à 4,45 milliards.



Stellantis a fait état jeudi d'une hausse de 29% de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre et confirmé ses objectifs annuels. Son chiffre d'affaires net a totalisé 42,1 milliards d'euros sur la période allant de juillet à septembre, contre 32,6 milliards sur la même période de 2021.

CGG -lanterne rouge du SBF120- dévisse de -25% (vers 0,68E) après la publication d'un C.A au T3 qui ralentit pour cause de décalage de contrats au 4ème trimestre.