CAC40: de légers gains en vue à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir plutôt de bonne humeur, à en croire des futures sur le CAC40 en hausse de 22 points vers 8100, au lendemain d'un début de semaine du bon pied pour l'ensemble des places européennes comme de Wall Street.



'Le sentiment était de nouveau ferme hier malgré un rapport mitigé sur les ventes au détail aux États-Unis. Aujourd'hui, les événements géopolitiques et les données sur le sentiment allemand seront au centre de l'attention', met en avant Michael Brown.



Selon ce stratège senior de recherche chez Pepperstone, ce début de semaine positif en termes de sentiment de risque, lundi, ressemblait toutefois plutôt au 'calme avant la tempête', compte tenu du calendrier chargé pour les jours à venir.



'Cela inclut, bien sûr, l'appel Trump-Poutine d'aujourd'hui, cinq décisions de banques centrales du G10, ainsi que les résultats de Micron et FedEx, en plus d'un calendrier de données assez chargé', précise Michael Brown, qui pointe enfin l'incertitude sur la politique commerciale américaine.



Cette séance de mardi s'annonce riche en données macroéconomiques, avec notamment l'inflation britannique et l'indice ZEW allemand en cours de matinée, puis les chiffres de la production industrielle et de la construction résidentielle aux Etats-Unis en tout début d'après-midi.



'Après avoir subi de fortes perturbations météo, l'activité de construction devrait rebondir. Dans l'industrie, l'activité a donné des signes de redressement depuis la fin 2024. Cela devrait se poursuivre', estime-t-on chez Oddo BHF au sujet de ces dernières données.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Bolloré publie un résultat net part du groupe -intégrant d'importants mouvements de périmètre- de 1,82 milliard d'euros au titre de 2024, contre 268 millions l'année précédente, et fait part d'une hausse de 14% de son dividende, à 0,08 euro par action.



Peugeot Invest indique avoir procédé à la cession de 4,25 millions de titres Spie, représentant environ 2,5% du capital du groupe de services multi-techniques à fin 2024, au prix de 38,8 euros par action, soit un produit de cession équivalent à environ 164,9 millions d'euros.



bioMérieux fait part de l'obtention de l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour Vitek Compact Pro, système d'identification des micro-organismes et d'antibiogramme, dont le déploiement commercial dans le monde entier est prévu à partir du deuxième trimestre 2025.





