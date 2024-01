Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: de légers gains attendus pour entamer 2024 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait entamer la nouvelle année du bon pied, au vu de futures sur le CAC40 en hausse d'environ 0,4%, après une année 2023 faste qui a vu l'indice engranger de l'ordre de 16,5% pour finir à 7543 points.



L'année 2024 pourrait donc commencer dans un certain optimisme, toujours nourri par des espoirs de baisses de taux par les grandes banques centrales face à une décrue continue de l'inflation et une croissance économique en berne.



'La faible conjoncture devrait contribuer à ramener l'inflation à environ 2% fin 2024 dans la zone euro et en Suisse, soit un chiffre s'intercalant dans la 'zone de confort' des banques centrales', pronostiquait ainsi SwissLife AM la semaine dernière.



Cette première semaine de 2024 s'annonce riche sur le front des statistiques, avec notamment les indices PMI (à commencer par ceux du secteur manufacturier ce matin), les chiffres de l'inflation dans la zone euro ou encore ceux du chômage aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs, Danone annonce la signature d'un accord pour vendre ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis à la société d'investissement américaine Platinum Equity, dans le cadre de sa rotation d'actifs.



TotalEnergies fait part du démarrage de la production de la deuxième phase de développement du champ de Mero, situé sur le bloc de Libra, à plus de 180 kilomètres au large de Rio de Janeiro, au Brésil, dans le bassin pré-salifère de Santos.



Valneva indique que les 90 à 110 millions d'euros de produits liés à la vente potentielle du bon de revue prioritaire de son vaccin contre le CHIKV, qui étaient précédemment attendus d'ici la fin de l'année 2023, sont désormais prévues début 2024.





