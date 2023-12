Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: dans le vert, tiré par la litanie de records W-Street information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 17:16









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+0,05%) aligne sa 3ème séance de stagnation complète (entre 7.550 et 7.590 pour 95% des échanges) : le CAC40 progresse dans des volumes insignifiants (moins de 1MdE échangé en 8 heures).

Le CAC40 est plombé par Renault et Safran qui cèdent 1,6%, Airbus avec -1,5%, ce qui est compensé par une hausse de +1,6% d'Unibail et Teleperformance, de +1,2% de BNP-Paribas.



L'Euro-Stoxx50 s'effrite de -0,15% vers 4.528 au surlendemain d'une séance marquée par un record de clôture à 4.550Pts.

Wall Street poursuit sur sa lancée : le S&P500 (+0,1% à 4.774Pts) aligne ainsi une 10ème séance de hausse consécutive (malgré le plongeon de -10% de FEDEX), de même que le Nasdaq-100 (+0,2%) qui a inscrit un nouveau record absolu à 16.835Pts... et le Nasdaq Composite gagne +0,3% dans le sillage des '7 fantastiques' qui sont toutes dans le vert après 90 minutes de cotations.



Le Dow Jones ressort à son tour du rouge... et se positionne pour de nouveaux records.

Wall Street salue le rebond de la confiance des consommateurs à 110 (contre 103 attendu, la baisse de l'inflation rassure) ainsi que la hausse de +0,8% des ventes de logements anciens aux Etats-Unis le mois dernier par rapport à octobre, à 3,82 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Le prix de vente médian a atteint 387.600 dollars, en progression de 4% sur un an, et le stock de maisons existantes invendues s'est replié de 1,7% sur un mois à 1,13 million à fin novembre, soit 3,5 mois au rythme d'écoulement actuel.



La course aux records absolus se poursuit à New York, dans le sillage des taux longs US qui continuent de se détendre (-6,5Pts sur le '10 ans 'à 3,893%) en dépit de tous les 'bémols' émis par des membres de la FED face à un consensus de 6 à 8 baisses de taux en 2024 quand le FED n'en prévoirait que 3... et UBS en anticipe entre 10 et 11 (justifiant 10% de hausse supplémentaire des indices US dans les prochains mois).

Les contrats à terme sur les taux intègrent désormais une probabilité de 69% d'une baisse de taux à l'issue de la réunion de la Fed fin mars, contre 28% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Si les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis sont attendus demain, l'agenda du jour se limitera à la parution aux Etats-Unis des ventes de logements anciens, puis à l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.

Au Royaume Uni, l'inflation se contracte nettement, de 4,6% vers 3,9% et les Gilts effacent -9Pts vers 3,565%.



Sur le compartiment obligataire européen, la fête n'en finit plus même si la BCE n'annonce encore aucun baisse de taux avant le 2ème semestre 2024 : le Bund à dix ans, véritable taux de référence de la zone euro, recule de -4Pts à 1,972%, au plus bas depuis le 19 mars ou la mi-décembre 2022, nos OAT effacent -4,5Pts vers 2,483% et les BTP italiens -5Pts à 3,601%, au plus bas depuis le... 21 août 2022.



Sur le marché des changes, l'euro s'échange contre 1,0960$ (-0,2%).



Du côté des matières premières, les cours du pétrole confirment leur redressement en raison de la multiplication d'attaques menées par des rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran, contre des navires en mer Rouge, qui perturbent le commerce maritime.



Le baril de Brent gagne actuellement près de 1,3% vers 80,3$ à Londres.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom annonce avoir lancé aujourd'hui son premier centre d'expérience digitale situé en Inde, à Bangalore.



Orange Business annonce l'acquisition d'Expertime, société de services spécialisée dans les technologies Microsoft, pour contribuer à son ambition d'accélérer sa croissance dans les services numériques et devenir l'intégrateur réseaux et numérique de référence en Europe.



Suite à la dévaluation de plus de 50% du peso argentin le 13 décembre, Verallia prévient que l'impact de conversion de son chiffre d'affaires local en euros ne lui permettra pas d'atteindre son objectif de croissance annuelle d'au moins 20% de son CA total en 2023.



Enfin, le groupement conduit par la Caisse des Dépôts et composé de CNP Assurances, de la MAIF et de la MACSF a fait savoir hier soir qu'il détenait 50,2% d'Orpea à l'issue de l'augmentation de capital bouclée par l'exploitant de maisons de retraite.







