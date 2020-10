Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : dans le vert malgré Wall Street et l'Asie Cercle Finance • 20/10/2020 à 10:54









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance de mardi en hausse, alors que Wall Street et les places asiatiques se sont retournées à la baisse après un début de séance plutôt favorable. L'indice CAC 40 gagne 0,6% à 4960 points. Le marché parisien avait connu hier une séance chaotique, marquée par la panne la plus importante survenue depuis des années, les transactions ayant dû être interrompues pendant près de trois heures en cours de matinée. Le CAC 40 - qui gagnait jusqu'à 1% dans les premiers échanges - a perdu un moment 1% avant de terminer cette étrange journée en repli de 0,1%, à 4929 points. La Bourse de New York a également déçu hier en accélérant de manière spectaculaire ses pertes dans le courant de l'après-midi, alors que les espoirs d'adoption d'un nouveau plan de relance s'éloignaient. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, avait laissé 48 heures à ses troupes pour conclure un accord avec le groupe républicain (sinon, fin des pourparlers jusqu'au 3 novembre) et 24 heures se sont écoulées sans qu'un compromis se dessine. Autre motif de prudence, mais cette fois en Europe, un nouveau confinement a été mis en place au Pays de Galles, et un quasi-reconfinement se dessine en Irlande pour une période de six semaines. D'autres mesures de restriction se profilent également en Autriche et en Slovénie. Face à toutes ces mauvaises nouvelles, les places boursières d'Asie ont cédé du terrain dans la nuit, l'indice Nikkei de Tokyo rétrocédant plus de 0,4% en fin de séance. Si l'agenda macroéconomique s'annonce encore une fois allégé aujourd'hui, de nombreuses sociétés doivent publier leurs comptes trimestriels aux Etats-Unis, dont Procter & Gamble (avant l'ouverture des marchés américains) et Netflix (en fin de soirée). Du coté des valeurs en France, Michelin a signé avec un groupe de 19 banques une nouvelle ligne de crédit revolving multidevises de 2,5 MdsE. Ce Crédit remplace la ligne existante de 1,5 MdsE signée le 12 juillet 2011. Rémy Cointreau affiche des ventes de 430,8 millions d'euros au titre de son premier semestre, en baisse de 17,8% en publié et de 16,4% à devise et périmètre constant, avec une amélioration au deuxième trimestre (-4% en organique) par rapport au premier (-33,2%). Total annonce avoir livré sa première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) neutre en carbone au groupe chinois CNOOC. Le chargement a été effectué depuis l'usine de liquéfaction d'Ichthys, en Australie, et livré le 29 septembre au terminal chinois de Dapeng.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.31%