CAC40: dans le vert malgré des statistiques décevantes information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 17:46

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance avec un gain de +0,55%, à 5794 points, inversant complètement la tendance après une mauvaise entame de mois d'octobre et un recul initial de -1,6% vers 5655 points.



La tendance est identique sur les autres places boursières, Francfort s'arroge près de 0,8%, devant Londres (+0,2%) tandis que l'indice E-Stoxx50 gagne 0,7%.



Outre-Atlantique, Wall Street a rapidement doublé la mise après avoir ouvert en hausse de +1%, le Dow Jones (+2,3%) refranchit les 29.000 (à 29.350), le S&P500 grimpe de +2,1%, le Nasdaq de +1,6%.



Ce matin, les investisseurs ont pourtant pris connaissance de l'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière dans la zone euro. Celui-ci s'est replié de 49,6 en août à 48,4, signalant une nouvelle détérioration de la conjoncture en septembre, la contraction atteignant son rythme le plus élevé depuis juin 2020.



Dans l'Hexagone, le PMI a chuté lourdement de 50,6 vers 47,7.



Les investisseurs espèrent se rassurer avec d'autres données telles que les prix à la production et les ventes de détail dans la zone euro.



Aux Etats-Unis, l'ISM ressort en baisse à 50,2 contre 52 attendu (après 52,8 en août) mais le PMI manufacturier ressort a 52 contre 51,8 estimé (après 51,5 en août) et reste ainsi en zone d'expansion: bien difficile de tirer des conclusions de chiffres aussi contradictoires sensés témoigner de la même réalité.



Les opérateurs US devraient se montrer attentifs à l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé publié mercredi, et surtout au rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, prévu vendredi prochain.



'Des données américaines nettement plus faibles semblent être les seules choses qui pourraient faire changer de position le FOMC', estimait Capital Economics vendredi dernier, ajoutant prévoir toutefois des données pour septembre 'relativement solides'.



Sur les marchés obligataires, une embellie se dessine après le pire mois jamais vu depuis 50 ans et une destruction de valeur obligataire sans précédent au 21ème siècle.



Les Bunds se détendent de -20Pts vers 1,911, les OAT de -21Pts vers 2,502% et les BTP italiens de -25Pts vers 4,25%: ce contre-pied à la baisse des rendements pourrait faire beaucoup de bien aux bourses européennes s'il perdure encore 2 ou 3 jours.



Les T-Bonds se détendent brusquement depuis 15H45 (ISM en repli ?), de -20Pts vers 3,604% et les Gilts britanniques de -15Pts seulement vers 3,945% après le renoncement de Liz Truss au projet de suppression de la plus haute tranche d'impôt sur le revenu, taxable jusqu'à 45%.



A noter le rebond pétrole de +1% vers 88,6$ à Londres alors que l'OPEP qui se réunit à Vienne mercredi envisage de réduire sa production de 1 million de barils/jour (face au risque de tassement de la demande sur fond de récession généralisées).



Dans l'actualité des valeurs, Kering Eyewear annonce ce jour détenir plus de 90% du capital du lunetier américain iconique Maui Jim, selon les termes annoncés le 14 mars dernier et après avoir obtenu l'aval des autorités de la concurrence.



Société Générale a annoncé que son conseil d'administration a décidé de proposer Slawomir Krupa comme administrateur en remplacement de Frédéric Oudéa lors de l'AG de mai 2023, puis sa nomination comme directeur général.



Worldline fait part de la finalisation de la cession de sa ligne d'activité Terminaux, Solutions & Services (TSS) aux fonds Apollo, telle qu'annoncée le 21 février dernier. Dorénavant, l'entreprise autonome opèrera exclusivement sous le nom Ingenico.



Technip Energies indique avoir remporté un 'grand contrat' (entre 250 et 500 millions d'euros) pour la fourniture d'équipements propriétaires pour le craqueur d'éthane de 1450 kilotonnes par an d'INEOS Olefins Belgium à Anvers, en Belgique.



Enfin, Vinci annonce avoir signé deux importants contrats pour des lignes à haute tension au Brésil, à savoir un contrat de PPP (partenariat public-privé) et un contrat de conception-construction, projets qui contribuent à développer l'activité locale de sa filiale Cobra IS.