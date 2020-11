Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : dans le vert, incertitude sur l'issue du scrutin US Cercle Finance • 04/11/2020 à 10:39









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en hausse ce mercredi matin, alors que l'issue du scrutin présidentiel américain semble tourner au casse-tête tant redouté par les investisseurs. L'indice CAC 40 gagne 0,7% à 4838 points. A en croire les décomptes du New York Times, Joe Biden bénéficierait du soutien de 225 grands électeurs, contre 213 pour le président républicain sortant Donald Trump, un coude-à-coude loin de la vague démocrate qui semblait envisagée par les marchés depuis quelques semaines. Pour mémoire, un candidat doit s'assurer du soutien d'au moins 270 grands électeurs pour pouvoir remporter la course à la Maison Blanche. 'Le résultat de l'élection présidentielle américaine se révèle être beaucoup plus serré que prévu, Donald Trump ayant finalement remporté plusieurs Etats-clé comme la Floride et l'Ohio, ainsi que la plupart des Etats de la 'Sun Belt', dont le Texas', expliquent ce matin les équipes de Danske Bank. 'Dès lors, l'issue du scrutin promet d'être beaucoup plus disputée que ce que pouvaient indiquer les enquêtes d'opinion', ajoute la banque danoise. 'Nous ne connaîtrons sans doute pas les résultats du vote avant ce soir', reconnaît Danske Bank, qui évoque même une prolongation de l'épisode électoral jusqu'à vendredi. L'incertitude entourant le nom du prochain président américain pourrait générer une certaine volatilité sur les marchés boursiers européens aujourd'hui, d'autant que la séance promet d'être chargée en indicateurs économiques. En Europe, les investisseurs ont pris connaissance dans le courant de la matinée des indices PMI définitifs d'IHS Markit concernant le secteur des services au mois d'octobre. Il s'est établi à 50 au mois d'octobre, signalant une stagnation de l'économie de la région le mois dernier. Le secteur des services français a accéléré sa contraction au mois d'octobre en raison de l'instauration de couvre-feux dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone. L'indice composite s'est en effet replié à 46,5 le mois dernier contre 47,5 en septembre, signalant la plus forte contraction depuis cinq mois. Aux Etats-Unis seront publiés dans la journée l'enquête ADP sur l'emploi privé, l'ISM des services, la balance commerciale puis les stocks de pétrole hebdomadaires. La saison des résultats touche de son côté à sa fin, avec un bilan globalement positif puisque les sociétés européennes ont dépassé de plus de 20% en moyenne les prévisions établies par le consensus, selon les calculs de Credit Suisse. Le résultat net part du Groupe publié du Groupe Crédit Agricole ressort à 1 769 millions d'euros au troisième trimestre 2020, contre 1 849 millions d'euros au troisième trimestre 2019. Sur les neuf premiers mois 2020, le résultat net part du Groupe sous-jacent baisse de -9,7% par rapport aux neuf premiers mois 2019. Le produit net bancaire sous-jacent est stable (+0,7%). Wendel a annoncé un chiffre d'affaires de 1 148,3 millions d'euros au troisième trimestre 2020, soit une baisse de 9,6% par rapport au 3ème trimestre 2019. AXA a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 73,4 MdsE sur 9 mois (contre 79,7 MdsE l'année dernière). Le chiffre d'affaires est en baisse de 1% au troisième trimestre, avec une hausse de l'activité dans la plupart des lignes de métier.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.35%