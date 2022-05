Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: dans le vert, franchit les 6.200 points information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 10:43

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne plus de 1,5% ce matin, franchissant les 6.200 points, à quelques heures de la publication des données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'avril.



Le sujet de l'inflation préoccupe les marchés depuis des mois et les investisseurs semblent particulièrement préoccupés par les répercussions d'une brusque remontée des prix.



Le consensus table cette fois-ci sur une progression moins forte des prix, la prévision moyenne des analystes s'établissant à +8,1% en rythme annuel, contre +8,5% en mars.



L'annonce d'un ralentissement de l'inflation pourrait faire évoluer les attentes du marché quant au rythme des futures hausses de taux de la Fed, et donc grandement rassurer les opérateurs.



En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance des données de l'inflation en Allemagne.La hausse des prix s'est de nouveau accélérée outre-Rhin au mois d'avril pour atteindre son plus haut niveau depuis la réunification du pays, montrent des chiffres publiés mercredi par l'office fédéral de la statistique.



Ainsi, en rythme annuel, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 7,4% sur un an le mois dernier et de 0,8% par rapport à mars, des chiffres conformes aux estimations qui avaient été dévoilées par Destatis le 28 avril.



En mars, l'inflation allemande était ressortie à +7,3% sur une base annuelle. Ces données seront soigneusement étudiées dans un contexte de crainte d'un durcissement de la politique monétaire de la BCE.



Tous ces chiffres sont susceptibles de faire réagir les rendements obligataires, dont les oscillations font désormais vibrer tous les places boursières de la planète.



Sur le compartiment obligataire, les taux européens à long terme sont repartis à la baisse hier, le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence en Europe, se stabilisant autour de 1%.



Aux Etats-Unis, le taux des Treasuries à 10 ans ressort ce matin à 2,99%, sous la barre psychologique des 3%, bien en-dessous du pic de 3,20% atteint en début de semaine.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Alstom publie au titre de son exercice 2021-22 un résultat net ajusté de 268 millions d'euros avant la dépréciation de la participation de 20% dans TMH. En tenant en compte de cet ajustement, il est ressorti à -173 millions, contre +301 millions l'année précédente.



Le groupe de géosciences CGG annonce avoir signé une prolongation de cinq ans de l'accord de licence dont Petrobras bénéficie pour son logiciel Geovation, destiné à imager à partir de jeux de données des géologies complexes, telles que la zone pré-salifère.



Enfin, AXA annonce qu'AXA SA, la holding du groupe, a obtenu son agrément en qualité d'entreprise de réassurance de la part de l'ACPR, dans le contexte de la transformation précédemment annoncée d'AXA SA en réassureur interne du groupe.