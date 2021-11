CAC40 : dans le vert après les records absolus à New York

(CercleFinance.com) - En hausse de l'ordre de 0,3% vers 6973 points, le CAC40 débute de séance dans le vert à Paris, dans le sillage d'une pluie de records absolus à New York en réaction à la conclusion de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC).

'Comme prévu, la banque centrale américaine a fait part de ses plans pour commencer à réduire ses achats d'obligations liés à l'ère de la pandémie plus tard ce mois-ci', rappelait mercredi soir Wells Fargo Advisors.

'Jerome Powell a réitéré une approche patiente concernant la hausse des taux d'intérêt, bien qu'il ait noté que les décideurs n'hésiteraient pas à agir si cela était justifié par des pressions plus persistantes sur les prix', poursuivait-il.

Ce jeudi matin, les opérateurs ont pris connaissance des indices PMI composites de la France et de la zone euro.

S'étant replié de 55,3 en septembre à 54,7, l'indice composite de l'activité globale française s'établit en octobre à son plus bas niveau depuis six mois, la croissance du secteur privé ayant ainsi ralenti pour un quatrième mois consécutif.

Se repliant de 56,2 en septembre à 54,2, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro affiche en octobre son plus bas niveau depuis six mois, et signale en outre un troisième ralentissement consécutif de la croissance du secteur privé.

En début d'après-midi, aux Etats-Unis, doivent paraitre les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, la balance commerciale de septembre et une estimation préliminaire de la productivité au troisième trimestre.

Dans l'actualité des valeurs à Paris, Société Générale publie un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 87% au titre du troisième trimestre, avec la croissance de 15% de ses revenus et un effet de ciseaux positif.

Legrand dévoile un résultat net part du groupe en hausse de 42% sur les neuf premiers mois de 2021, et ajuste ses prévisions annuelles en termes de croissance organique du chiffre d'affaires et de marge opérationnelle ajustée.

Veolia publie un résultat net courant part du groupe record à 667 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2021, multiplié par plus de cinq en comparaison annuelle, et un EBITDA de 3,14 milliards, en croissance de 26,4% à change constant. Le chiffre d'affaires du groupe de services aux collectivités s'est accru de 8,8% à près de 20,4 milliards d'euros (+9,4% à change constant).

Eiffage a annoncé hier soir un chiffre d'affaires de 13,5 MdsE sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 17,6 % à périmètre et change constants par rapport à la même période un an plus tôt. Sur le seul 3e trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 4,8 MdsE, en hausse de 5,5 %.