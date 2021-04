Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : dans le vert après les records à Wall Street Cercle Finance • 08/04/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse jeudi matin, dans le sillage des records inscrits la veille à Wall Street suite à la parution des dernières 'minutes' de la Fed. L'indice CAC 40 affiche un gain de près de 0,4% à 6154 points. A l'issue d'une séance longtemps indécise, la Bourse de New York a terminé sur un biais positif mercredi soir, avec à la clé un nouveau record absolu de clôture pour le S&P 500, à 4080 points (+0,15%). Les 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, tenue les 16 et 17 mars, n'ont provoqué aucun écart décelable sur les marchés. Sans surprise, le compte-rendu a confirmé que la politique monétaire resterait ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi et l'objectif des 2% d'inflation soient atteints. Les membres du comité stratégique estiment notamment que 'les risques concernant les perspectives de l'inflation sont équilibrées'. Les investisseurs en Europe prendront connaissance ce matin des chiffres des prix à la production industrielle dans la zone euro, puis de ceux de la production industrielle en Allemagne. Aux Etats-Unis sont attendues les inscriptions aux allocations chômage, avant une prise de parole de Jerome Powell, le président de la banque centrale, consacrée à l'économie mondiale à l'occasion d'un débat organisé par le FMI. La France a essuyé un déficit commercial de 5,2 milliards d'euros au mois de février 2021, à comparer à 4,2 milliards le mois précédent (révisé de -3,9 milliards en estimation initiale), d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend autour de 1,66%, tandis que sur le marché des changes, le dollar se reprend à 1,1873 face à l'euro après avoir décroché autour de 1,1900 hier. Du coté des valeurs, Moody's Investors Service a attribué jeudi une première notation d'émetteur 'Baa1' au groupe français de services et de restauration Sodexo, assortie d'une perspective 'stable'. L'agence explique que sa notation repose sur le 'solide' positionnement économique du groupe, ainsi que sur la résistance de ses marchés qui ont bien tenu lors des précédents cycles économiques. Total annonce avoir démarré la production de biocarburants aériens durables en France -produits à partir de déchets et résidus- grâce à sa bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) et à son site d'Oudalle (Seine-Maritime). Europcar Mobility Group affiche une perte nette de -645 millions d'euros en 2020, contre un bénéfice de +30 millions l'année précédente, avec un EBITDA Corporate ajusté de -172 millions (par rapport à +389 millions en 2019). A données publiées, le chiffre d'affaires total du groupe a diminué de 42% pour s'établir à 1,76 milliard d'euros.

