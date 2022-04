CAC40: dans le vert après le communiqué de la Fed information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 11:14

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance dans le vert, le CAC40 gagne environ 0,5% vers 6530 points, malgré le repli des indices actions américains qui ont pâti mercredi des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.



'Le communiqué a révélé que les responsables 'ont généralement convenu' de réduire la taille de son bilan se montant à près de 9.000 milliards de dollars, à un rythme de 95 milliards par mois, à compter de leur réunion du 4 mai', souligne Wells Fargo.



'Le procès-verbal a également établi l'espoir que certaines des hausses de taux d'intérêt à venir pourraient intervenir à des intervalles plus importants de 0,50%, les décideurs politiques restant déterminés à réprimer l'inflation persistante', poursuit-il.



Au chapitre des statistiques du jour, est attendu en début d'après-midi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis.



En Allemagne, après une hausse de 1,4% en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de +2,7%), la production industrielle a augmenté de 0,2% en février, selon l'office fédéral de statistiques, pour ressortir à un niveau inférieur de 3,8% à celui de février 2020.



En février 2022 par rapport à janvier, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'ensemble de l'UE, selon les estimations d'Eurostat.



Sur le front des valeurs, Vinci Highways, la division de concessions autoroutières de Vinci, a acquis les 70% qu'elle ne détenait pas dans TollPlus, société spécialisée dans les systèmes de gestion des péages autoroutiers et des solutions de mobilité.



Sanofi a reçu de la Commission européenne l'approbation de son Dupixent pour le traitement des enfants âgés de six à 11 ans présentant un asthme sévère avec signature inflammatoire de type 2, sur la base de données de phase III.



Le groupe agroalimentaire Fleury Michon a dévoilé mercredi soir un résultat net annuel de quatre millions d'euros et une marge opérationnelle courante en retrait de 0,6 point à 2%, pour un chiffre d'affaires 2021 en baisse de 4,1% à 705,6 millions.



Rallye annonce le succès de l'offre globale de rachat de sa dette non sécurisée qui a été lancée le 23 mars dernier : le montant total des dettes non sécurisées proposé par les créanciers au rachat dépasse le montant maximum fixé à 37 millions d'euros.