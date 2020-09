Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : dans le rouge malgré le retournement des indices US Cercle Finance • 25/09/2020 à 10:53









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en baisse malgré le retournement à la hausse de Wall Street dopée, comme souvent, par ses composantes technologiques. L'indice CAC 40 perd 0,6% à 4734 points. La Bourse de New York a réussi à clôturer sur une hausse symbolique jeudi soir, au lendemain d'une correction qui s'était soldée par des pertes allant de 2% à 3% pour les trois grands indices. Au coup de cloche final, le Dow Jones parvenait à grappiller 0,2% et le S&P 500 s'adjugeait 0,3%, un score suffisant pour permettre à l'indice de référence de repasser positif d'un cheveu sur l'ensemble de l'année 2020. Le Dow Jones a été maintenu à flot par les progressions d'Apple (+1%) et de Microsoft (+1,3%), qui ont largement compensé la rechute de 3,8% de Boeing. Les chiffres économiques du jour se sont neutralisés, même si la grande vigueur de l'activité dans le secteur immobilier continue de surprendre: les ventes de maisons neuves sont ainsi ressorties en hausse de 4,8% au mois d'août. Le dollar, qui s'était avancé dans la journée jusque vers 1,1626 face à l'euro, un zénith pour le mois de septembre, aurait pu peser sur les valeurs exportatrices, mais le billet vert s'est finalement replié en fin de journée pour revenir en direction de 1,1675 euro. Sur une note positive, James Bullard - le patron 'ultra-colombe' de la Fed de Saint Louis - a affirmé que l'économie américaine restait sur la trajectoire d'un retour à son rythme de croissance initial d'ici la fin de l'année, une façon d'accréditer le scénario d'une reprise en 'V'. A Paris, en l'absence d'un retour sur la base des moyennes mobiles de court terme entre 4850 et 4885 points, l'indice CAC 40 reste dans une spirale négative, préviennent les analystes de Kiplink Finance. 'Sur ce niveau de valorisation, les éléments d'inversion sont inexistants', estiment la société de Bourse parisienne. Seule statistique au programme ce vendredi, les commandes de biens durables aux Etats-Unis paraîtront en début d'après-midi. D'après les économistes, les indices manufacturiers encourageants publiés durant l'été Outre-Atlantique laissent présager une nouvelle hausse des commandes, mais aussi des livraisons de biens d'équipement. Du coté des valeurs, Suez fait part de sa volonté de faire appel de la décision de l'Autorité des marchés financiers au terme de laquelle elle considère que la communication de Veolia n'est pas constitutive d'une 'pré-offre' au titre du règlement général. Le groupe de services aux collectivités considère que 'la structure de l'opération hostile, en deux étapes, proposée par Veolia est contraire à la règlementation et va former un recours devant la Cour d'appel de Paris'. Total fait part d'un accord avec le développeur espagnol Ignis en vue de développer 3,3 gigawatts (GW) de projets solaires situés à proximité de Madrid et en Andalousie, permettant au géant énergétique de se renforcer sur le marché de l'électricité en Espagne. Les familles Arnault et Lagardère ont finalisé leur partenariat annoncé le 25 mai 2020. Groupe Arnault détient désormais, à travers sa filiale Financière Agache, une participation représentant environ 27% du capital de la société Lagardère Capital & Management, renommée Lagardère Capital, laquelle détient 7,26 % du capital et 11,00% des droits de vote de Lagardère SCA et 99,88% de Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère SCA. Groupe Arnault a acquis de la même façon une participation directe dans Lagardère SCA et détient plus de 5% de son capital.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.19%