CAC40 : dans le rouge, l'absence de catalyseurs se ressent

(CercleFinance.com) - Marquée par une certaine volatilité, la bourse de Paris a finalement clos la séance avec une perte de 0,72%, à 7014 points. L'indice parisien parvient à préserver une hausse hebdomadaire de l'ordre de 2% et reste ainsi au contact des sommets qu'il avait tutoyés juste avant la découverte d'Omicron. De son côté, l'Euro-Stoxx50 cède 1%, à 4235 pts avec un DAX dans une dynamique comparable (-0,8%) Outre-Atlantique, la prudence est de mise au lendemain de la seconde meilleure séance de l'année. Le S&P cède0,1%, le Dow Jones est à -0,3% et le Nasdaq grappille 0,2%. Le besoin d'un nouveau catalyseur positif se fait sentir chez les investisseurs jouant le 'rallye de fin d'année'. Les investisseurs resteront aussi attentifs à l'évolution de la situation sanitaire même si le redressement des cours du pétrole et le reflux des rendements obligataires plaident pour un retour à la normale sur la planète finance. Le pétrole (Brent) poursuit sa remontée, à 75,8$, l'Or stagne vers 1.785$. Les marchés obligataires européens consolident assez nettement avec une OAT qui affiche +5,5Pts à +0,03%, les T-Bonds US affichent +2Pts à 1,5000%. Dans l'actualité des entreprises françaises, le 'luxe' subit quelques prises de bénéfices (-1,4 à -2,6% pour nos 3 champions, Hermès, Kering et LVMH). La holding Rallye fait savoir que le Tribunal de Commerce de Paris a autorisé le transfert des actions Groupe Go Sport au profit de Hermione People & Brands (HPB). Le conseil d'administration de L'Oréal a approuvé une opération stratégique consistant en un rachat par le groupe, dans le cadre de son programme de rachat d'actions, de 22,26 millions de ses propres actions, soit 4% de son capital, à Nestlé. Valneva a signé un accord d'achat anticipé avec le Royaume de Bahreïn portant sur la fourniture d'un million de doses de son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001, pendant une période de deux ans. Enfin, Getlink annonce qu'en novembre 2021, le Shuttle Freight a transporté 131.298 camions, soit une baisse de 10% en comparaison annuelle, pénalisé par un effet de base défavorable lié aux stockages effectués en prévision du Brexit à la même époque en 2020.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.22%