CAC40: dans le rouge après la publication du PPI aux USA information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 17:50

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la journée sur un recul de 1,41%, à 5.915 points, à l'issue d'une séance marquée par le faible volume d'échange (moins de 2 MdsE depuis l'ouverture) en raison de la fête nationale, mais aussi par la publication du 'PPI' américain.



Ainsi, le Département du Travail a publié des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis en hausse de 1,1% en juin à 11,3% en rythme annuel, et de +0,3% hors alimentation, énergie et services commerciaux (à 6,4% annualisé, après +6,7% en mai.).



Dans ce contexte, l'Euro-Stoxx50 cède 1,6%, entre Londres (-1,4%) et Francfort (-1,8%) tandis qu'outre-Atlantique, Wall Street s'inscrit sans surprise en forte baisse, le Dow Jones chutant de 1,5%, derrière le S&P500 (-1,4%) et le Nasdaq (-1,2%).



La journée a aussi été marquée par le coup d'envoi de la saison des résultats avec les publications des grandes banques états-uniennes.



JP-Morgan a annoncé un recul de -28% de son résultat avec la hausse des provisions pour cause de possibles ou probables incidents sur son activité prêts, le chiffre d'affaire recule de -11%, l'activité 'fusac' et 'IPO' s'est effondrée.



De son côté, Morgan Stanley publie un chiffre d'affaires de 13,1 Mds$ au titre du 2e trimestre, en baisse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt (14,7 Mds$). Par conséquent, la banque présente un bénéfice net de 2,5 Mds$, en recul de 32% par rapport au 2e trimestre 2021 (3,5 Mds$), soit un BPA de 1,39$ contre 1,85$ précédemment.



Les investisseurs ont aussi pu prendre connaissance d'une hausse des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, celles-ci augmentant de +9000 lors de la semaine au 4 juillet, à 244.000.



Par ailleurs, Alors que la courbe des taux s'était aplatie sur les bons du Trésor US depuis début juillet, l'écart se creuse de nouveau en faveur des échéances de 2 à 7 ans qui affichent une 'prime' de 25Pts ('2ans' à 10Pts '7 ans') par rapport au '10 ans', avec un '12 mois' quasiment à parité vers 3,00%.



La hausse des taux se diffuse sur les marchés européens avec +6Pts sur nos OAT à 1,725, +4,5Pts sur les Bunds (1,198%)... mais l'attention se focalise sur les BTP italiens qui se dégradent dangereusement de +22Pts vers 3,455%, soit un 'spread' qui s'écarte brutalement à +225Pts par rapport au Bund.



La BCE doit absolument faire un 'sans faute' dans une semaine en relevant pour la 1ère fois son loyer de l'argent depuis 10 ans et en présentant un outil 'anti-fragmentation' qui convainque les cambistes.



Dans ce contexte, l'euro est rapidement repassé sous la parité par rapport au billet vert à 0,9955$... avant de rebondir à 1,0031$.



Pour ne rien arranger, Emmanuel Macron confirme que la France va manquer d'énergie (elle livre actuellement du gaz à l'Allemagne) cet automne et doit se préparer à une période de 'sobriété énergétique' (comprendre qu'il n'y aura pas d'électricité pour tout le monde cet hiver).



Malgré la pénurie de gaz, le pétrole qui apparaît comme le substitut le plus commode pour des centrales thermiques chute ce jeudi de -4,5% vers 95,5$ (un support bien identifiable), le WTI plonge de -5% sur le NYMEX vers 91$.



Côté valeurs parisiennes, Sanofi annonce que l'essai de phase III cherchant à évaluer l'utilisation expérimentale de son Dupixent chez l'enfant âgé d'un à 11 ans souffrant d'oesophagite à éosinophiles, a atteint son critère d'évaluation primaire.



Le conseil d'administration d'Atos a décidé de nommer une nouvelle équipe de direction avec prise d'effet immédiate, tandis que S&P Global a abaissé sa notation de crédit sur le groupe informatique de 'BBB-' à 'BB', toujours assortie d'une 'perspective négative'.



Air France-KLM a signé un accord définitif en vue d'un investissement de 500 millions d'euros par Apollo Global Management, dans une filiale opérationnelle d'Air France spécialement constituée, propriétaire de moteurs de rechange.



Enfin, Manutan International affiche au titre de son troisième trimestre 2021-22, un chiffre d'affaires de 231,5 millions d'euros, en progression de 15,3% (+15,6% à change et jours constants avec un effet change de +0,3% et un effet jours de -0,7%).