CAC40 : dans la continuité de 2019, vers de nouveaux records

(CercleFinance.com) - C'est un scénario assez classique et largement prévisible: en cette 1ère séance de l'année 2020, la Bourse de Paris s'affichait dès les 1ers échanges en nette hausse, ouvrant sur un gros 'gap' de +30Pts vers 6.017 avant de fuser à la hausse jusque vers 6.063Pts (son record 2019 se situant à 6.065Pts).

Le CAC40 'GR' a retracé son record absolu, avec un plus haut intraday provisoire à 16.472 qui se compare aux 16.478 du 27/12/2019.

Si le CAC40 (+1,4% à 6.060) ou le CAC'GR' (même gain) maintiennent une avance de seulement +1% d'ici 17H35, ils battront haut la main un nouveau record absolu de clôture.

Ce qui est en revanche moins 'classique', c'est le 100% à la hausse des valeurs du CAC40, et en milieu de matinée, à part Elior, il n'y avait aucun titre en repli au sein du SBF120... aucun !

'La tendance haussière se poursuit (...) avec des cibles à 6.065 et 6.085 et toujours 6.110 points en ligne de mire. On garde néanmoins sous surveillance le scenario de retournement sur la zone de support à 5.930 points', commentent ce matin les équipes de Kiplink.

L'Euro-Stoxx50 n'est pas en reste avec un gain de +1,3% vers 3.765, niveau qui se situe à moins de 0,5% du record absolu des 3.816 de fin avril 2015.

A Wall Street, ce 2 janvier pourrait déjà constituer une date historique puisque les 3 principaux indices US évoluent déjà un territoire record en préouverture: une hausse de 0,7 à 0,8% suffirait pour afficher un nouveau 'carton plein' de records absolus.

On surveillera par exemple Tesla, qui vient de gagner +30% en 1 mois avec un nouveau zénith de 427$ et dont certains analystes revoient leur objectif à la hausse, au-delà de 500$ (alors que le groupe dégage encore des milliards de $... de pertes).

Dans l'actualité des statistiques, c'est la journée des PMI manufacturiers: l'indice des acheteurs PMI IHS Markit française s'est replié de 51,7 en novembre à 50,4 le mois dernier, signalant une croissance marginale du secteur en décembre. Celle-ci affiche ainsi, pour la période, son rythme le plus faible depuis trois mois.

Après avoir atteint un plus haut de trois mois en novembre, l'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié de 46,9 à 46,3 en décembre, un niveau légèrement supérieur à sa dernière estimation flash (45,9).

L'Allemagne s'est de nouveau inscrite en queue du classement des pays par niveau d'indice PMI, tandis que l'Italie et les Pays-Bas ont enregistré leur plus forte contraction depuis plus de six ans et demi, et que la croissance est restée marginale en France.

L'indice PMI du secteur manufacturier britannique, calculé par IHS Markit et le CIPS, s'est établi à 47,5 en donnée définitive au titre du mois écoulé, après 47,4 en estimation flash, deuxième niveau le plus bas depuis sept ans et demi.

L'Italie affiche un recul de -1Pt de son PMI, à 46,2 contre 47,2, son pire niveau depuis 5 ans.

Aux Etats Unis, les inscriptions au chômage américaines reculent de -2.000 à 222.000, ce reste très proche des planchers absolus.

Du côté des changes, l'euro avance de +0,1%, pour s'afficher à 1,1200 dollar. Le Brent, à 66,3 dollars, est pour sa part en hausse de +0,4%.

Dans l'actualité des valeurs, Tiffany, le joaillier américain, a indiqué le 31 décembre que l'assemblée générale extraordinaire (AGE) de ses actionnaires qui se prononcera principalement sur le projet d'OPA de la part de LVMH, aura lieu le 4 février.

Annoncée fin novembre, la future offre devrait intervenir à 135 dollars par action, ce qui valorise Tiffany près de 15 milliards d'euros.

Au sein du CAC, on prend les mêmes et on recommence: Airbus et ST-Micro, les 2 leaders de 2019 sont déjà loin devant avec +3% et +3,6% respectivement, Peugeot gagnant également +3%... et les valeurs bancaires se réveillent avec +2% en moyenne.

Plastic Omnium (-0,3%) annonce les nominations de Stéphane Noël et Christian Kopp comme respectivement directeur général de l'activité Intelligent Exterior Systems et directeur général de l'activité Clean Energy Systems, à partir du 1er janvier 2020.