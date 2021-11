Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : dans l'attente de l'inflation en zone euro information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 10:26









(CercleFinance.com) - Après avoir signé hier un 11e record en 12 séances, dans le sillage des valeurs du luxe, la bourse de Paris gagne ce matin un peu plus de 0,1%, autour des 7161 points. Attentifs au niveau d'inflation, les investisseurs sont notamment dans l'attente de la publication, en fin de matinée, des chiffres des prix à la consommation en zone euro. Du fait de la tension sur les prix de l'énergie, les intervenants de marché s'attendent à une forte accélération de l'inflation à brève échéance, mais s'interrogent toujours sur sa pérennité à plus long terme. Aux Etats-Unis, les opérateurs suivront avec attention les chiffres des permis de construire et des mises en chantier, deux statistiques immobilières qui ont tendance à plafonner depuis quelques mois. 'C'est le signe que les capacités sont proches de leur maximum au vu de la pénurie actuelle de main-d'oeuvre', expliquent les équipes d'Oddo BHF. Certains investisseurs préviennent toutefois que la volatilité pourrait s'accentuer à l'approche de vendredi et de la séance des 'quatre sorcières', une expression qui désigne l'arrivée à échéance de nombreux produits dérivés. Dans l'actualité des valeurs françaises, la société d'ophtalmologie Nicox annonce la délivrance par l'Office Européen des Brevets (OEB) du brevet EP 3,769,753 qui couvre jusqu'en 2040 le NCX 4251, candidat médicament en développement pour la blépharite. Safran Helicopter Engines annonce une coopération avec l'opérateur autrichien ÖAMTC Air Rescue autour du déploiement de carburants aérien durables (SAF). D'ici l'été 2022, l'un de ses hélicoptères de transport médical sera prêt à utiliser de 30 à 50 % de biocarburant, les moteurs Safran étant certifiés pour fonctionner à hauteur de 50 % de SAF. Enfin, Ekinops annonce avoir été choisi par Ikoula, spécialiste du IaaS (infrastructure en tant que service), pour moderniser son coeur de réseau entre ses datacenters afin de faire face à une énorme croissance du trafic client.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.12%