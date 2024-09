Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: dans l'attente de l'inflation aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 11:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche peu de changement vendredi matin, la prudence limitant les écarts avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, dernier grand rendez-vous de la semaine pour les marchés. L'indice CAC40 se négocie vers 7760 points en hausse modérée (+0,3%) après la forte progression de la veille.



Le marché parisien avait grimpé de 2,3% hier pour repasser au-dessus du seuil de 7700 points grâce à l'envolée du secteur du luxe, porté par un second 'package' de mesures de relance de l'économie chinoise.



A ce stade de la semaine, l'indice CAC affiche un gain hebdomadaire de 3,5% qui lui permet de repasser à la fois positif sur le mois de septembre (+1,7%) et sur l'ensemble de l'année (+2,7%).



A Wall Street, les marchés d'actions américains continuent, eux, d'inscrire inexorablement de nouveaux records absolus, le S&P 500 ayant encore signé un plus haut historique hier soir.



Les investisseurs ont salué les bons résultats de poids-lourds technologiques, mais surtout l'annonce d'une croissance confirmée de 3% pour l'économie américaine au deuxième trimestre, signe de la résistance de l'activité Outre-Atlantique.



'On dirait bien que toutes les bonnes nouvelles constituent vraiment des bonnes nouvelles pour les marchés en ce moment', commente ce matin un trader basé à Londres.



Mais l'attention des investisseurs va désormais se porter sur les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui influenceront certainement les prochaines décisions de la Réserve fédérale sur ses taux d'intérêt.



Les craintes sur l'évolution des prix se sont apaisées dernièrement dans le sillage de plusieurs statistiques rassurantes, mais pourraient refaire surface en cas de mauvaise surprise.



Le consensus s'attend à ce que l'indice 'PCE', la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, reflue à 2,2% en août, contre 2,5% en juillet.



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin des chiffres des prix à la consommation en France. Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,2% en septembre 2024, marquant donc un net ralentissement après +1,8% le mois précédent.



Ces chiffres plus faibles qu'attendu viendraient renforcer la probabilité d'une nouvelle baisse de taux de la part de la BCE à l'occasion de sa réunion prévue le 17 octobre.



Les rendements des bons du Trésor américain continuent de faire preuve de fermeté, ce qui confirme que le récent mouvement de rotation a incité les investisseurs à se tourner vers des actifs plus risqués.



Celui des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 3,79% après avoir brièvement dépassé hier le seuil de 3,80% pour la première fois depuis le début du mois de septembre.



Le marché obligataire européen ne suit pas le mouvement et amorce une petite embellie au niveau du dix ans allemand, qui se détend légèrement en direction de 2,16%.



Le dollar, qui avait atteint des planchers annuels face à l'euro en début de semaine, tente de se redresser, ce qui ramène la monnaie unique vers 1,1140.



Le marché pétrolier confirme son repli après le rebond éphémère qui avait suivi l'officialisation en début de semaine du plan de relance chinois, les fondamentaux de l'offre et de la demande reprenant le dessus.



Le Brent progresse de 0,5% sous 71,8 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,6% à 67,9 dollars, alors que l'Arabie Saoudite aurait renoncé à son objectif visant à ramener les cours dans la zone de 100 dollars le baril.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.