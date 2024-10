Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40 : 'CPI' US sans impact, lourdeur sur actions et taux information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Le CAC40 apparaît littéralement figé autour de -0,3% depuis les 1ères minutes de cotations ce matin (autour des 7540 points, le pivot du jour).

L'Euro-Stoxx50 (-0,3% également) se montre tout aussi 'stagnant' depuis l'ouverture.

Le CAC40 est pénalisée par Edenred (-2,1%), Teleperformance (-2%) ou encore Eurofins et Essilor (-1,7%).



Les investisseurs envisageaient que la situation se décanterait après 14H30 et des chiffres US -'très attendus'- concernant l'inflation (CPI) mais leur publication prend la tournure d'un 'non-événement'.



L'indice des prix à la consommation américain calculé par le Département du Travail, a augmenté de 2,4% en septembre 2024 par rapport au même mois de 2023.

Certes, c'est le taux le bas depuis février 2021, mais il dépasse de 0,1% point l'estimation de Jefferies et ce n'est pas mieux en donnée 'core' (hors énergie à -6,8% et produits alimentaires à +2,3%), puisque le taux d'inflation annuel est ressorti à 3,3% le mois dernier, un niveau lui aussi supérieur de 0,1 point au pronostic de Jefferies.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois d'août et septembre 2024, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont à nouveau accrus de 0,2% en données brutes, et de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.

'Le calcul du CPI donne un poids exagéré au prix des services de logements, dont les loyers fictifs imputés aux propriétaires. Sans cela, l'inflation serait déjà au-dessous de 2%', notait Oddo BHF en début de semaine.



Par ailleurs, le Département du Travail annonce avoir enregistré 258.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 30 septembre: c'est une surprise que ce chiffre qui ressort en hausse de 33.000 par rapport à la semaine précédente.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 231 000, en hausse de 6750 d'une semaine à l'autre.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 42 000 pour s'établir à 1 861 000 lors de la semaine du 23 septembre soit la période disponible la plus récente pour cette statistique,



La soirée de mercredi avait marquée par la publication des 'minutes' de la FED qui semble avoir rassuré Wall Street, avec de nouveaux records historiques à la clé pour le Dow Jones et le S&P500.



'Le procès-verbal -ou 'minutes'- souligne que la décision de réduire le loyer de l'argent de 50Pts a été prise pour soutenir la croissance économique et empêcher une nouvelle détérioration de l'emploi', explique notamment Quasar Elizundia, chez Pepperstone.



'En ce qui concerne l'inflation, la Réserve fédérale s'est dit plus confiante dans les progrès réalisés vers son objectif annuel de 2%, bien qu'elle reste au-dessus du niveau souhaité' , pointe en outre ce stratège de recherche.

Le marché obligataire US continue de se dégrader avec +1,2Pts sur le '10 ans' à 4,0700%, le '2 ans' affiche en revanche une décrue de -4,5Pts vers 3,97%, le '30 ans' rajoute +1,5Pt vers 4,352%.

En Europe, les Bunds rajoutent également +1Pt à 2,265%, nos OAT +1,2Pts à 3,0400%.

Les 'Bonos' espagnols effacent en revanche -1,2Pts à 3,002%, les BTP italiens restent inchangés.



A Londres, le baril de Brut s'apprécie de 1,36%, à 77,8$ tandis que l'euro reste stable face au billet vert, autour des 1,0945$/E.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Airbus indique avoir réalisé 50 livraisons à 29 clients au mois de septembre, portant le cumul depuis le début de l'année à 497 livraisons, et engrangé 235 commandes brutes le mois dernier.



Scor annonce être entré en négociations exclusives avec Huyghens de Participations, la holding du groupe Albin Michel, pour la cession de sa participation au capital de Humensis, neuvième groupe d'édition généraliste et scolaire en France.



Getlink indique que ses services de navettes ont transporté 200.353 véhicules de tourisme et 96.570 camions au mois de septembre, des trafics respectivement en baisse de 5% et en hausse de 1% en comparaison annuelle.





