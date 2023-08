CAC40: cours en baisse, tension sur l'obligataire information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 10:46

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné 2,3% au cours des deux dernières séances, la bourse de Paris cède 1% ce matin, autour des 7360 points, au lendemain de nouvelles données concernant l'inflation américaine, celle-ci étant ressortie à un niveau conforme, voire légèrement en-dessous des attentes en juillet.



'C'est essentiellement l'énergie qui a fait baisser l'inflation au premier semestre, mais c'est l'inflation sous-jacente (le logement et dans une moindre mesure les transports) qui va baisser au second semestre', prévient Bastien Drut, le responsable des études et de la stratégie chez CPR AM.



La prudence domine néanmoins, en amont d'une journée qui s'annonce chargée, notamment dans l'optique de la publication des prix producteurs aux Etats-Unis.



Ces données devraient confirmer que le pic d'inflation est très clairement passé aux Etats-Unis et que le pays a parcouru plus de chemin que l'Europe dans sa lutte contre l'inflation.



Dans ce contexte, le marché obligataire demeure plutôt calme, les investisseurs voyant la perspective de nouvelles hausses de taux s'éloigner et le scénario d'un atterrissage en douceur de la croissance se renforcer.



A 4,08%, le rendement des Treasuries à dix ans reste toutefois au-dessus du seuil technique très surveillé de 4%, et s'approche des 4,1%. Le bunds allemand progresse de 1,7 pt, à 2,57%, tandis que l'OAT française gagne 1,3pt, à 3,1%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Teleperformance a annoncé vendredi le lancement de son offre publique d'achat en vue de faire l'acquisition du groupe luxembourgeois Majorel, une opération qu'il avait initialement dévoilée en avril dernier.



Atos (-1,8%) poursuit sa séquence compliquée en Bourse ce vendredi suite à la décision de l'agence S&P Global Ratings de placer sa note sous surveillance avec implication négative.



Enfin, Genfit annonce la publication de nouvelles données montrant que la performance clinique de son NIS2+ était supérieure aux autres tests pour le diagnostic de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) à risque chez les patients d'au moins 65 ans.