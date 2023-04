CAC40: consolide vers 7400pts, nombreux indicateurs publiés information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 10:46

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,8% ce matin, autour des 7425 points, dans un contexte marqué par la publication de nombreux indicateurs et résultats d'entreprises.



Ce matin, les investisseurs ont d'ailleurs pris connaissance de plusieurs statistiques concernant l'Hexagone.



Ainsi, au premier trimestre 2023, le produit intérieur brut (PIB) de la France a augmenté modérément sur un trimestre (+0,2% en volume), après une stabilité le trimestre précédent, selon les données publiées par l'Insee en première estimation.



En mars 2023, les dépenses de consommation des ménages français en biens diminuent de 1,3% sur un mois en volume, après un recul de 0,8% en février, selon des données corrigées des variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO).



Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 5,9% en avril, après +5,7% le mois précédent.



Sur un mois, ils s'accroîtraient de 0,6%, après +0,9% en mars.

Sur un an, les prix de production de l'industrie française continuent d'être en forte hausse en mars, mais décélèrent (+9,5% après +13,3% en février), en raison notamment d'un effet de base lié au déclenchement de la guerre en Ukraine un an auparavant.



Les investisseurs sont désormais dans l'attente de la première estimation de la croissance économique en zone euro au premier trimestre. La journée sera aussi animée Outre-Atlantique avec la parution des revenus et dépenses des ménages, avant l'annonce de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan



Pour rappel, le marché parisien avait réussi à grappiller quelque 0,2% à 7483 points hier, mettant ainsi fin à une série de trois séances de consolidation qui l'avait ramené sous le seuil des 7500 points.



Chez Berenberg, on évoque l'apparition d'un marché 'kangourou', qui conduit les investisseurs à profiter d'éventuels accès de faiblesse des cours et à prendre leurs bénéfices lorsque la tendance devient plus favorable.



'Dans l'immédiat, nous pensons que les risques sont orientés à la baisse pour ce qui concerne les prochains mois au vu des éléments contraires que constituent le resserrement monétaire, les marges sous pression et la récession américaine', avertit le courtier allemand.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Saint-Gobain a publié hier soir un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de 4,7% à structure et change comparables par rapport au 1er trimestre 2022.



Le groupe TF1 a quant à lui publié un chiffre d'affaires consolidé de 479,7 ME au titre du 1er trimestre en recul de 14,5% par rapport à la même période un an plus tôt, avec un résultat net part du groupe de 28,1 ME, qui chute de 17,6%.



Ce matin, EDF a présenté un chiffre d'affaires en croissance organique de 34,6% au titre du premier trimestre, porté par un contexte de prix de l'électricité élevés, tout en confirmant ses objectifs.



Enfin, Spie a fait savoir que sa production était ressortie en hausse de 11,3% au 1er trimestre, à 1994 ME (conforme aux attentes), dont une croissance organique de 10,9%, reflétant la bonne dynamique des marchés et la capacité de la société à augmenter les prix dans un contexte inflationniste.