Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: consolide en solo, 'spread' OAT/Bund se creuse à 81Pb information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 17:09









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,7% et fait cavalier seul à la baisse en Europe : le CAC40 retombe sur son plancher du jour à 7.551, dans des volumes de nouveau très modestes (-1,5MdsE).



L'Euro-Stoxx50 remonte à l'équilibre après un repli de -0,2% vers 4.906, Francfort se distingue avec +0,4% de hausse, Amsterdam prend +0,1%.



A Wall Street, le Nasdaq (+0,2% vers 17.850) aligne une 3ème séance de hausse consécutive et revient au contact de ses records absolus des 17 et 18 juin, pour finir le 1er semestre en beauté, avec près de 19% de gain.

Le S&P500 grappille +0,1 à +0,2% vers 5.485 (au contact des records), le Dow Jones grappille 0,2% à 39.200 et s'apprête à boucler un 2ème trimestre dans le rouge, de -2% (il cotait 39.800 le 28 mars dernier).



Cette séance a été ponctuée de nombreux chiffres US : la dernière estimation du PIB du 1er trimestre est fixée à +1,4% (contre +1,3%.

Les commandes de biens durables surprennent agréablement avec une hausse de +0,1% là où le consensus tablait sur -0,6%.

L'immobilier reste déprimé puisque les promesses de ventes de logements ont chuté de 2,1% en mai alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 0,6% après le plongeon de 7,7% le mois précédent

Le Département du Travail annonce avoir enregistré 233 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 17 juin, un chiffre en repli de 6000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 238 à 239 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 236 000 soit une hausse de 3000 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 18 000 pour s'établir à 1 839 000.



Mais la journée n'est pas fini à Wall Street : place à la politiques avec le débat télévisé de Joe Biden et Donald Trump programmé ce soir sur CNN, en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre.



A moins du cinq mois du scrutin, les sondages prédisent une élection particulièrement serrée (46% d'intentions de vote pour Trump, 45% pour Biden), d'où l'importance de cet affrontement.



En France aussi, les candidats vont jeter leurs dernières forces dans la campagne marquant le premier tour des élections législatives anticipées, qui se tiendra dimanche.



Au-delà de la prochaine composition de l'Assemblée nationale, les investisseurs restent avant tout préoccupés par les questions budgétaires des forces en présence, qui menacent de faire dérailler les comptes publics.



La séance de jeudi sera chargée également du côté des indicateurs avec les chiffres des commandes de biens durables, des inscriptions aux allocations chômage et la troisième estimation du PIB de premier trimestre, qui paraîtront en début d'après-midi aux Etats-Unis.



Sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans des emprunts d'Etat américains à, qui évoluait peu depuis le début de la semaine, se détend un peu vers 4,2830% (-3pt) à la veille des chiffres de l'inflation 'PCE'.



Son équivalent allemand stagne autour de 2,4500%, tandis que nos OAT se dégradent de +4ts vers 3,262% (le 'spread' remonte à +81Pts contre 70 en début de semaine.



Notons que le Brent progresse de 0,9%, à 86$ le baril tandis que le Dollar recule de -0,3 face à l'Euro (vers 1,0715).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi fait part de la publication dans le New England Journal of Medicine (NEJM) des résultats d'une étude positive de phase III consacrée à Dupixent (dupilumab) dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'enfant âgé de 12 mois à 11 ans.



Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Fosroc, acteur mondial non coté de référence dans la chimie de la construction, pour un montant de 1,025 milliard de dollars (soit environ 960 millions d'euros) en numéraire.



Enfin, Technip Energies et Shell Catalysts & Technologies annoncent un accord de transfert de technologie permettant d'accélérer la commercialisation de la technologie Bio-2-Glycols de Technip Energies pour la production de Mono Ethylène Glycol (MEG) à partir de glucose.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.