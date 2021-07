Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : consolide après la vague de résultats des entreprises information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en légère baisse vendredi matin à l'issue d'une semaine chargée, qui aura vu de nombreuses sociétés cotées dévoiler leurs résultats de deuxième trimestre. L'indice CAC 40 recule de 0,1% à 6625 points. Après le déluge de résultats tombé ces derniers jours, l'agenda microéconomique s'annonce moins actif aujourd'hui, même si plusieurs ténors de la cote comme BNP Paribas, EssilorLuxottica, iliad, Vinci ont présenté leurs comptes ce matin. Au niveau européen, quelques poids-lourds de la trempe de BBVA ou UniCredit ont également annoncé dans la matinée leurs performances pour le trimestre écoulé. A Wall Street, ce sont les géants Caterpillar, Chevron, ExxonMobil et P&G qui se soumettront à l'exercice avant l'ouverture des marchés américains. A ce stade, la saison des résultats s'avère largement positive, ce qui a permis au CAC de prendre près de 1% cette semaine et aux grands indices new-yorkais d'établir de nouveaux plus hauts absolus hier soir. Amazon a toutefois déçu hier soir en faisant état de ventes trimestrielles inférieures au consensus (113 milliards de dollars, contre 115 milliards anticipés), même si son profit ressort bien au-dessus des attentes à 15,1 dollars par action contre 12,3 dollars prévus. Cette dernière séance du mois de juillet sera également animée par de nombreux indicateurs macroéconomiques, dont les chiffres des dépenses des ménages et de la confiance des consommateurs du Michigan qui paraîtront dans l'après-midi aux Etats-Unis. Ce matin, l'Insee a annoncé que le PIB français s'était redressé de 0,9% au deuxième trimestre pour se rapprocher de son niveau d'avant-crise (-3,3 % par rapport au quatrième trimestre 2019). L'acquis de croissance sur l'année se monte désormais à 4,8%, une performance qui place l'Hexagone en bonne position pour atteindre l'objectif de plus de 6% fixé par les économistes cette année. Du coté des sociétés, Air France-KLM publie un résultat net de -1,49 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre 2021, en amélioration de 1,12 milliard en comparaison annuelle. Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,75 milliards d'euros, en hausse de 1,57 milliard par rapport à l'année dernière. Le produit net bancaire de BNP Paribas, à 11,8 milliards d'euros, ressort en hausse de 0,9% par rapport au deuxième trimestre 2020 et de 4,9% par rapport au deuxième trimestre 2019. Le résultat net part du groupe s'élève ainsi à 2,9 milliards d'euros, en progression de 26,6% en rythme annuel, alors que le consensus ne visait que 2,3 milliards d'euros. Renault Group publie un résultat net part du groupe de 354 millions d'euros pour les six premiers mois de 2021, contre une perte de 7,29 milliards un an auparavant. Le chiffre d'affaires atteint près de 23,4 milliards d'euros, en progression de 26,8%. Hermès International publie un résultat net part du groupe de 1,17 milliard d'euros au titre du premier semestre 2021, contre 335 millions sur la même période en 2020. Le chiffre d'affaires s'est accru de 70% à 4,23 milliards d'euros, avec une croissance de 77% à taux de change constants. iliad a annoncé le lancement d'une OPA de Xavier Niel sur le capital du groupe. Il a prévu de lancer une offre au prix de 182 euros par action, ce qui représente une prime de 61% par rapport au cours de clôture d'hier soir. Dans un communiqué, Xavier Niel explique avoir décidé de renforcer son contrôle afin d'accélérer le développement et de soutenir la stratégie du groupe.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.19%