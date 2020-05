CAC40 : consolide à la marge mais volumes doublés en 24H

(CercleFinance.com) - Le CAC40 ne lâche pas grand chose, entre -0,6% et -1% au lendemain d'une envolée record de l'ordre de 5,2% vers 4.500 dans le volume d'affaire (2,4MdsE à 17H29 lundi) le plus étroit de l'histoire rapporté à l'ampleur de la hausse de l'indice.

Curieusement, les volumes étaient 3 fois plus importants que la veille au cours de la 1ère heure, et 2 fois plus importants à la mi-séance, comme si des programmes d'achats automatiques n'avaient été déclenchés que pour mieux pouvoir vendre ce mardi.

A Francfort, un gain de +1,4% s'était rajouté à l'ouverture aux +5,7% de la veille, soit +7,1% en 8H40 de cotations prises en continue: une hausse d'une ampleur tout aussi inexplicable vu l'absence de volumes à l'achat comme à la vente.

Les marchés ont 'payé' hier comme Moderna avait annoncé la mise sur le marché d'un vaccin contre le Covid-19 dès la mi-juillet, alors que la 'phase 3' de son développement commencerai au mieux (si la 'phase 2' confirme de prémices prometteuses) à cette date, le vaccin lui-même n'arriverait sur le marché au mieux qu'au printemps 2021 (si tout se passe extrêmement bien et extrêmement vite), comme l'a rappelé le patron de Moderna: autrement dit, à une époque ou le Covid-19 aura peut-être complètement disparu, rendent une vaccination inutile.

L'autre 'booster' de tendance la veille ce fut l'annonce conjointe de l'Allemagne et de la France d'un projet de 'dette commune' de 500 milliards d'euros afin de soutenir la relance économique des pays de la zone Euro (sous forme de dotation n'ayant pas à être remboursées), alors que jusqu'à maintenant l'Allemagne refusait catégoriquement ce type d'initiative.

L'Autriche a immédiatement fait connaître dès hier son refus, les Pays Bas se déclarent défavorables... l'adoption de ce 'package' qui suppose une forte augmentation du budget européen est encore loin d'être acquis.

Côté chiffre maintenant, les mises en chantier de logements individuels ont chuté de -30,2% en avril (-26 selon le consensus) mais les demandes de permis de construire n'ont reculé que de 20,8% contre -27,5% attendu).

En Europe, bonne surprises avec l'indice ZEW (sentiment des analystes financiers en Allemagne) qui a grimpé de 22,8 points pour atteindre +51 au mois de mai, à comparer à +28,2 en avril, et alors que le consensus de marché l'attendait presque stable vers +31.

Sur le front des valeurs Eurazeo annonce un chiffre d'affaires économique en baisse de 4,5% au premier trimestre 2020, à périmètre constant, à 1.321,7 millions d'euros, chiffre d'affaires qui aurait été stable hors segment voyages et loisirs.

La holding envisage de se désengager d'Europcar.

La société biopharmaceutique Genfit affiche au 31 mars 2020, une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 252 millions d'euros, contre 314,1 millions un an auparavant et 276,7 millions au 31 décembre 2019.

Le titre Peugeot est en repli de -7% après les chiffres de l'ACEA (chute de 81,2% des ventes de PSA). Les autres valeurs du secteur de l'automobile sont également en forte baisse (Valéo -6%, Renault -8,2%).

En avril 2020, les immatriculations de voitures particulières neuves dans l'Union européenne ont enregistré dans l'ensemble du secteur automobile une baisse d'une année sur l'autre de 76,3% indique l'ACEA.

La plupart des concessions de l'UE ayant été fermé pendant tout le mois, le nombre de voitures neuves vendues en Europe est passé de 1143 046 unités en avril 2019 à 270 682 unités le mois dernier.

Le titre Sodexo reste lanterne rouge du CAC40 avec -11%, les valeurs du luxe sont symétriquement en tête du classement avec Kering +2,7%, LVMH +2,3%, Pernod Ricard +1,8%.

Oddo BHF repasse de 'neutre' à 'achat' sur TF1 environ un mois et demi après sa dégradation, et remonte sa cible de six à 6,5 euros, jugeant les attentes du consensus 'excessivement basses pour 2020 alors que le marché publicitaire devrait s'améliorer'.