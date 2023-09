CAC40: conforte ses gains, le pétrole stable après stocks US information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 17:44

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conserve son avance et le CAC40 affiche en fin de séance un gain de +0,67% vers 7.330 (vers 15H, l'indice tutoyait les 7.350) alors que Wall Street se maintient proche de ses niveaux d'ouverture avec +0,5% sur le Dow Jones, +0,2% sur le S&P500.



Le marché se comporte comme si certains opérateurs pariaient que les propos très attendus de Jerome Powell en conférence de presse ce soir seraient plus 'colombe' qu'attendus et pencheraient en faveur d'une stabilisation des taux, tout comme l'a fortement suggéré la BCE jeudi dernier.



Au terme de deux jours de débats, le FOMC, le comité stratégique de l'autorité centrale américaine devrait choisir de laisser ses taux d'intérêt inchangés et clarifier ses intentions et la trajectoire prévue des taux dans les prochains mois.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, les cours du pétrole subissent quelques prises de bénéfices alors que l'OCDE a fait état hier de perspectives 'peu encourageantes' pour l'économie mondiale (revue à la baisse de -0,2% par rapport au calcul initial).



Le baril de Brent reste proche des 94,6 dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se stabilise à 90,9 dollars après avoir établi hier de nouveaux plus hauts de quasiment un an à près de 92$.



Les stocks de pétrole brut sont repartis à la baisse la semaine dernière (-2,1 millions de de barils) aux Etats-Unis, tout comme ceux d'essence et de distillats (-0,88 millions puis -2,9 millions respectivement), a annoncé mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Le taux d'utilisation des capacités des raffineries est quant à lui ressorti à 91,9%, toujours proche de l'optimal.



Cette consolidation entraîne un coup d'arrêt dans la hausse des rendements des emprunts d'Etat, qui avait amené le dix ans allemand vers un plus haut historique depuis 2008 hier.



Le rendement du Bund cède -3Pts vers 2,73% et le dix ans américain affiche la même détente à 4,317%, nos OAT affichent aussi -3Pts à 3,237%.



Cela fait 10 jours que la marge de sécurité s'amenuise sur l'obligataire, jusqu'à devenir nulle cette semaine et les spécialistes estiment qu'il va falloir une bonne surprise pour qu'un dérapage des taux n'entraîne pas les marchés dans un épisode de stress, avec des rendements américains qui pourraient fuser vers le cap des 4,50%.