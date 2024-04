Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: confirme son rebond avant la BCE et les résultats US information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se maintient dans le vert avant une semaine devant être marquée par la réunion de la BCE, la publication de plusieurs indicateurs économiques de premier plan et le coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprises aux Etats-Unis. L'indice CAC40 se négocie vers 8120 points, en hausse d'environ 0,7%.



Après avoir signé un début d'année en fanfare et établi de nouveaux plus hauts historiques, le marché parisien a perdu de son allant depuis la fin du mois de mars en l'absence d'éléments d'impulsion susceptibles d'entretenir le mouvement haussier.



De nombreux catalyseurs se profilent cette semaine, mais la perspective de ces rendez-vous importants pourraient inciter les investisseurs à la prudence dans un premier temps.



En zone euro, la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) - prévue jeudi - représentera le principal événement de la semaine, avec l'espoir que cette dernière confirme le scénario d'une première baisse de taux en juin.



Le marché espère obtenir des réponses, mais certains analystes rappellent que les preuves d'une décrue de l'inflation pourraient ne pas être disponibles avant la fin de l'été, ce qui pourrait pousser la BCE à attendre jusqu'au troisième trimestre avant d'agir sur ses taux.



Ce sont toutefois les statistiques sur l'inflation américaine, attendues mercredi, qui constitueront le point d'orgue de la semaine boursière, alors que beaucoup d'incertitudes planent toujours sur la trajectoire des prix outre-Atlantique.



'On est (...) encore loin d'un scénario qui confirme que la bataille contre l'inflation élevée soit complètement gagnée, d'où la hausse des taux de rendement sur le marché obligataire, qui pèse un peu sur la dynamique des actions, et également des interrogations sur l'éventualité d'une baisse des taux par la Réserve Fédérale américaine en juin, rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Pour beaucoup d'observateurs, les taux longs devraient continuer à osciller autour de leurs niveaux élevés du moment, limitant au passage le potentiel de progression des marchés d'actions jusqu'à l'annonce des premières baisses de taux.



Du coté des indicateurs européens, les chiffres de la production industrielle allemande ont été publiés ce matin. Après une hausse de 1,3% en janvier, la production de l'industrie allemande en volume a augmenté de 2,1% en février 2024 par rapport au mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



L'attention des investisseurs va également se tourner, dès la fin de semaine, vers les comptes trimestriels des entreprises américaines.



Le véritable coup d'envoi de cette saison des résultats sera en effet donné vendredi par les groupes bancaires JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citi.



Selon les données de FactSet, les bénéfices des entreprises du S&P 500 au premier trimestre sont attendus en hausse de 3,2% sur un an, ce qui constituerait leur troisième trimestre consécutif de croissance.



Du coté des valeurs, Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur L'Oréal, mais avec un objectif de cours ajusté de 467 à 462 euros, pointant un ralentissement des produits de maquillage de masse aux États-Unis depuis août dernier.



HSBC a annoncé lundi avoir relevé de 97 à 105 euros son objectif de cours sur Nexans, tout en restant à l'achat sur le titre, après s'être entretenu avec le directeur financier du fabricant de câbles.





