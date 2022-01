CAC40: concède près de 1% et repasse sous les 7.000 pts information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 10:50

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris lâche près de 1%, autour des 6.950 pts, dans une actualité marquée par les récentes annonces de la Fed au sujet de la remontée des taux, par la pandémie qui suit son cours, ou encore par la montée des tensions sur le plan géopolitique...



Si les négociations sont toujours en cours sur le dossier ukrainien, les risques de conflit à court terme subsistent et préoccuperont les marchés tant qu'une issue n'aura pas été trouvée.



Toujours sur le plan géopolitique, Aurel BGC annonce que l'UE a engagé une procédure contre la Chine devant l'OMC, pointant des pratiques commerciales discriminatoire contre la Lituanie.



Hier à Wall Street, l'orientation favorable qui avait marqué le début de la séance après des données économiques encourageantes s'est estompée par la suite: le Dow Jones a fini juste sous son équilibre, à 34161 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est affaissé de 1,4%.



Aux niveaux actuels, l'indice à forte pondération technologique accuse encore un repli de plus de 14% depuis le début de l'année, ce qui pousse certains intervenants à juger que le marché est devenu 'survendu'.



'Nous pensons qu'il est désormais temps de profiter de l'opportunité constituée par ce repli pour mettre les liquidités mises de côté au travail dans de secteurs bien choisis', souligne Scott Wren, stratégiste chez Wells Fargo.



L'analyste dit apprécier tout particulièrement les secteurs de la technologie et des télécoms en raison de leur nette sous-performance sur le mois écoulé.



De bonnes statistiques pourraient favoriser le mouvement de rachats à bon compte en rassurant les investisseurs sur la conjoncture, l'un des rares moteurs susceptibles de porter les marché puisque le soutien de la Fed est appelé à disparaître.



La parution, en début d'après-midi, des chiffres des dépenses des ménages américains pourrait en cela les soulager.



Autre facteur de soutien pour les marchés, les résultats d'entreprise vont continuer à tomber ce vendredi, avec notamment les publication des poids-lourds Caterpillar et Chevron attendus avant l'ouverture de New York.



Dans l'actualité des valeurs françaises, LVMH a publié hier soir des ventes de 64,2 MdsE au titre de l'exercice 2021, soit une progression de 44% par rapport à 2020. Le résultat net part du groupe affiche une progression de 156% en un an, à 12 MdsE.



De son côté, JC Decaux a dévoilé un chiffre d'affaires ajusté 2021 de 2744,6 ME, en croissance organique de 18,5% par rapport à l'exercice précédent, notamment tiré par une très forte croissance du digital et un quatrième trimestre au-dessus des attentes.



Par ailleurs, à la suite de l'avis favorable des autorités européennes de la concurrence, le groupe de services multi-techniques Spie annonce avoir finalisé, le 25 janvier, le rachat de Worksphere, spécialiste néerlandais des services au bâtiment intelligent et durable.



Enfin, SES-imagotag a fait état de ventes 'record' au titre de son quatrième trimestre et de l'exercice 2021. Au cours des trois derniers mois de l'année, son chiffre d'affaires s'est établi à 132,3 millions d'euros, soit une croissance de 34% d'une année sur l'autre.