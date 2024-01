Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40:commence à plafonner, rotation vers les taux avant FED information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris a fait le job : même si les gains initiaux se sont évaporés et que le CAC40 s'effrite de -0,3%, les actions finissent le mois de janvier en beauté, avec un CAC40 qui s'est offert un nouveau record, en testant la barre symbolique des 7.700 (+2,2% annuel)... avant de se tasser un peu vers 7.655.

L'Euro-Stoxx50 consolide également (-0,3% à 4.650) après avoir grappillé 0,3% ce matin, et établi un nouveau record absolu de 4.674,7Pts: ce 31 janvier demeurera quoi qu'il advienne, une date historique.



La fin de mois calendaire donne lieu, depuis octobre dernier, à des rallyes haussiers qui ressemblent de plus en plus à ceux des '3 sorcières' (quand la tendance sous-jacente était positive) et le Dow Jones (+0,2% à 38.550Pts) semble bien parti pour aligner un 6ème record consécutif (et cela en fait 8 depuis le 1er janvier, avec celui du jour à 35.588).

Le Nasdaq en revanche lâche -1,6%, dans le sillage d'AMD (-3,1%) et d'Alphabet (-6,5%), le S&P500 passera également son tour pour les records puisqu'il lâche -0,8%... mais les 4.900 ont bien été franchis il y 48H.



L'heure reste à l'optimisme sur les marchés de taux qui se détendent nettement (voir détail plus bas) alors que la Fed présentera ce soir, après la fermeture du marché parisien, les conclusions de sa réunion stratégique.



Jerome Powell, le président de l'institution, donnera aussi une conférence de presse dans la soirée, un rendez-vous traditionnellement très suivi par les marchés, et d'autant plus en cette période d'incertitudes quant à l'évolution des politiques monétaires des banques centrales...



Si la perspective d'un 'statu quo' ne fait guère de doute, les intervenants tenteront de lire entre les lignes et de déceler d'éventuels indices quant au rythme et au calendrier de baisse des taux.



'La Réserve Fédérale va sans doute mettre fin de manière claire aux espoirs d'une baisse des taux proche (mars) et rapide', anticipe Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.



Selon lui, 'Jerome Powell va tenter de calmer le jeu tout en gardant la porte ouverte pour les prochaines réunions, en fonction des données économiques'.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance du baromètre 'ADP' de l'emploi dans le secteur privé des Etats-Unis : +107.000 nouvelles embauches au mois de janvier, ce qui se situe nettement sous les attentes des économistes (de l'ordre de 150.000 attendues d'après Jefferies), mais aussi en forte baisse par rapport aux 158.000 du mois précédent (révisées de 164.000 en estimation initiale).



Il y avait également des 'chiffres' ce matin en Europe : nouvelle baisse (-1,8%) des prix de production de l'industrie (PPI) française en décembre sur un an, après -0,5% en novembre.

L'Insee précise que les PPI sont quasi stables (+0,1% après +0,2% en novembre) hors énergie.



Toujours selon l'Insee (estimation provisoire), les prix à la consommation en France augmenteraient de 3,1% sur un an en janvier 2024, un taux en baisse sensible donc après celui de 3,7% observé en décembre 2023.



Enfin, l'économie allemande s'est bien contractée au quatrième trimestre, selon une nouvelle estimation publiée par l'Office fédéral de la statistique avec un PIB en repli de 0,3% sur les trois derniers mois de l'année par rapport au trimestre précédent en données corrigées des variations saisonnières, conformément à une première estimation rendue publique le 15 janvier.

Il y avait également des 'stats' en Chine ce matin et l'économie reste en territoire de contraction avec une activité manufacturière qui s'est contractée pour le 4ème mois consécutif en janvier : l'indice PMI manufacturier s'est établi à 49,2 en janvier contre 49,0 en décembre.



Les indices chinois ont poursuivi leur correction, avec de -1,4% à -1,5% à Shanghai et Hong-Kong, -5,7% à Shenzhen... qui perd désormais -16% depuis le 1er janvier.



Sur le front obligataire, les OAT et le Bunds retournent de nouveau leur veste et pour la 3ème séance consécutive décalent de 7Pts dans le sens opposé de la veille : nos OAT se détendent donc vers 2,653%, les Bunds de -8Pts vers 2,158% et outre-Atlantique, les T-Bonds versent dans l'euphorie avec -10,3Pts à 3,9520% à quelques heures du communiqué de la FED.

La détente des taux propulse l'or vers 2.055$, à 1% de la forte résistance historique des 2.077$.

Le Dollar -moins bien rémunéré- corrige sans intensité, de -0,2%, l'Euro remontant vers 1,0870$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vivendi est revenu sur son projet de scission et envisage une division en quatre entités, soit Canal+, Havas, une société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution (participations dans Lagardère et Prisma Media) et une société d'investissement (participations financières dans la culture, les médias et le divertissement).



Nexans a informé les marchés que l'Autorité de la Concurrence (AC) a effectué ce mardi des perquisitions sur trois de ses sites en France, sans préciser lesquels. Selon le groupe, ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'une enquête visant le secteur de la distribution des câbles d'énergie sur le territoire DOM-TOM.



Enfin, hier soir, le Groupe Seb a indiqué avoir réalisé des ventes de 8006 ME en 2023, en croissance organique de 5,3 %. Cette performance est en ligne avec l'objectif que le groupe s'était fixé d'une croissance organique d'environ 5 % des ventes en 2023.





