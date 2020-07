Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : climat plombé par la rivalité sino-américaine Cercle Finance • 22/07/2020 à 15:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a rapidement creusé ses pertes en milieu de matinée mais le pullback s'est arrêté tout net lorsque les -1,3% (repli stoppé vers 5.040Pts) ont été atteints. Le CAC40 est entrainé sous les 5.50 par le secteur automobile, le SBF120 voit Faurecia lâcher -3% et Valéo -6%. L'Euro-Stoxx50 se replie de -0,8% alors que la situation continue de se tendre entre Washington et Pékin (fermeture vexatoire du consulat chinois à Houston). Les 0,2% gagné la veille suite à l'annonce de l'accord sur le plan de relance européen face à la crise du coronavirus, à l'issue de plusieurs jours d'âpres négociations au Sommet européen semblent démontrer que le marché subit un phénomène de 'fait accompli'. 'Les prochaines étapes consisteront à faire adopter le projet par le Parlement européen et les législateurs nationaux dans les différents pays concernés', explique Nicolas Mai, analyste crédit chez Pimco. 'On peut s'attendre à ce que quelques difficultés surviennent, même si le projet devrait être approuvé sans trop de complications. L'accord permet en tout cas consolider les mesures prises par la BCE afin de soutenir les marchés souverains.' Aucune donnée majeure n'est prévue ce jour en Europe ou aux États-Unis, même si les opérateurs prendront connaissance d'une nouvelle salve de comptes trimestriels. Dans l'actualité des valeurs, Valp a chuté jusqu'à -8% suite à la publication d'une perte de -1,21MdsE et d'une chute de -28% de son chiffre d'affaires. Le C.A consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 934,3 millions d'euros au 1er semestre 2020, en retrait de -25,3% par rapport au 1er semestre 2019. Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a enregistré une baisse de -30,6% au 1er semestre 2020. Le trafic des véhicules légers décroît de -34% sur le semestre, alors que le trafic des poids lourds recule de -14,1%. Vente-unique.com affiche un chiffre d'affaires de son troisième trimestre, qui couvre à la fois les périodes de confinement lié à la pandémie et de déconfinement, de 31,9 millions d'euros, en croissance de 45% en comparaison annuelle.

