Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : chute vers les 5900Pts , impacté par le coronavirus Cercle Finance • 27/01/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Après avoir grimpé de 0,9% à plus de 6024 points vendredi soir, le CAC40 débute la semaine nettement dans le rouge avec un indice qui chute de 1,9% à 5909Pts, le dossier du coronavirus continuant de peser sur le moral des investisseurs. L'impact du coronavirus qui 'paralyse' désormais 3% de la population chinoise (mise en quarantaine) impacte lourdement également les valeurs japonaises qui chutent de -2% et le Nikkei dévisse vers 23.343Pts. La prudence domine aussi alors que les prochains jours s'annoncent chargés en rendez-vous avec notamment les décisions des comités de politique monétaire de la Réserve Fédérale américaine (mercredi), puis de la Banque d'Angleterre (jeudi). Aux Etats-Unis, sont attendues les ventes de logements neufs et les commandes de biens durables pour décembre, puis une première estimation de la croissance du PIB pour le dernier trimestre 2019, et les revenus et dépenses des ménages pour décembre. La semaine verra aussi se poursuivre la saison des résultats, avec notamment des poids-lourds de la cote américaine tels qu'Apple, Pfizer, Boeing, Amazon et McDonalds, ou européenne comme LVMH ou Unilever. Pour l'heure, Iliad annonce le succès de son augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros, qui a pour objet de financer uniquement et intégralement l'offre publique de rachat sur ses propres actions dont les résultats ont été annoncés le 16 janvier. Les analystes d'Oddo confirment leur conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de 180 E. ' Au total, les actionnaires de la société ont souscrit 940 888 actions nouvelles dont 813 342 actions nouvelles dans le cadre du délai de priorité ' précise Oddo. Dumont Investissement, actionnaire majoritaire de Samse, annonce la signature d'un contrat prévoyant l'acquisition de la participation de 21,13% du capital de Samse détenue par BME France, pour un prix, hors frais, de 136 millions d'euros.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.98%