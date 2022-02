CAC40: chute vers 7000 pts avec les craintes inflationnistes information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 10:33

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 1,4% et retombe vers les 7.000 pts, au lendemain d'une journée marquée par la forte baisse des indices new-yorkais, le Dow Jones cédant 1,5%, le S&P500 lâchant 1,8% tandis que le Nasdaq reculait de 2%.



Si les marchés ont fait montre, hier, d'une certaine résilience après la parution des chiffres de l'inflation US, ils semblent aujourd'hui rattrapés par les craintes inflationnistes. Hier, le 'CPI' a en effet fait état d'une hausse des prix inédite depuis 1982.



Les investisseurs se montrent par conséquent prudents sur les marchés d'actions et doivent revoir leur stratégie qui était jusqu'ici basée sur la perspective d'une trajectoire haussière des indices boursiers.



'Nous continuons à surveiller les valorisations et les opportunités sur les actions compte tenu des récents changements dans les perspectives d'inflation de la Fed et de l'impact que cela aura sur les différentes actions et secteurs de notre portefeuille', explique David Levine, gérant chez Neuberger Berman.



'Nous pensons que l'expansion inflationniste va se poursuivre; toutefois, elle sera volatile, son ampleur dépendant en fin de compte de l'agressivité de la Fed face à la hausse de l'inflation', précise le professionnel.



En Allemagne,l'inflation annuelle de l'Allemagne s'est établie à +4,9% pour le mois de janvier 2021, selon l'office fédéral de la statistique, un taux annualisé en repli de 0,4 point par rapport à celui du mois précédent.



Sur le marché des taux, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'établit à 2,01% ce matin et confirme son incursion au-delà du seuil psychologique des 2%, du jamais vu depuis août 2019.



Aux États-Unis, les acteurs de marché surveilleront, cet après-midi, l'indice de confiance des consommateurs compilé par l'Université du Michigan.



Dans l'actualité des sociétés hexagonales, TF1 publie un résultat net part du groupe plus que quadruplé (+307,4%) à 225,3 millions d'euros au titre de 2021, avec une marge opérationnelle courante améliorée de cinq points à 14,1% pour un chiffre d'affaires en croissance de 16,6% à 2,43 milliards.



De son côté, le distributeur de matériel électrique Rexel dévoile un résultat net récurrent en hausse de 107% à 575 millions d'euros pour 2021, avec une marge d'EBITA ajusté en hausse de 196 points de base à 6,2% et un taux de conversion du FCF de 65,7%.



Ipsen publie au titre de 2021 un BPA des activités en augmentation de 24,5% à 9,09 euros et une marge opérationnelle des activités améliorée de 3,2 points à 35,2%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10,7% à 2,87 milliards (+12,3% à taux de changes constants).