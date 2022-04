CAC40: chute vers 6400Pts dans le sillage de l'Asie information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 10:50

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en forte baisse lundi matin, en dépit de la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle française, qui dissipe le risque d'une fragmentation politique en Europe.



L'indice CAC40 est en baisse de 2,3% à 6428 points et poursuit ainsi le lourd repli amorcé vendredi.



Après deux jours d'envolée mercredi et jeudi, le marché parisien avait radicalement inversé la vapeur vendredi en finissant la séance sur une chute de près de 2%, autour de 6581 points.



Le bilan de la semaine écoulée - écourtée en raison du Lundi de Pâques - ressort ainsi légèrement négatif (-0,1%).



'Cette tendance générale à l'indécision reflète la période d'incertitude que nous traversons à l'heure actuelle (concernant l'inflation, le resserrement monétaire de la Fed, le ralentissement économique et la guerre en Ukraine)', expliquent les experts de Raymond James.



S'ajoutent à cela les inquiétudes relatives à la propagation de la pandémie de Covid-19 en Chine, qui ont fait céder du terrain aux principales Bourses asiatiques ce lundi, dont l'indice Nikkei de Tokyo qui a fini la journée sur un repli de plus de 1,8%.



Outre Shanghai, de nouveaux cas locaux ont été enregistrés dans dix-sept autres régions de niveau provincial de la partie continentale de la Chine, selon l'agence Xinhua.



Et si les résultats du second tour de la présidentielle française écartent le scénario jugé risqué d'une accession au pouvoir de Marine Le Pen, le scrutin ne donne pas encore à Emmanuel Macron les coudées franches pour imposer son programme.



'Avec seulement 58,5% des voix (contre 66% en 2017), il va se trouver à la tête d'un pays divisé et cet affaiblissement pourrait compliquer l'adoption de ses réformes ambitieuses en ce qui concerne les retraites, la santé ou l'éducation', préviennent les analystes de Danske Bank.



La banque danoise estime dépendra de l'issue des législatives des 12 et 19 juin prochains, qui pourraient aboutir selon elle à une situation de cohabitation.



Les investisseurs doivent aussi surveiller avec attention l'évolution des rendements obligataires après leur récente poussée de fièvre du milieu de semaine dernière, qui avait déstabilisé les marchés boursiers.



La saison des résultats va par ailleurs entrer dans le vif du sujet cette semaine, avec en premier chef les publications très attendues des géants technologiques Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft et Meta.



'En dépit des vents contraires évidents constitués par la remontée des taux d'intérêt, des prix des matières premières et de l'inflation, les premières indications suggèrent une demande toujours forte ayant bénéficié aux résultats d'entreprises au premier trimestre', souligne-t-on chez Raymond James.



Seul indicateur au programme de la journée, l'indice Ifo du moral des entreprises allemandes. Le climat des affaires en Allemagne a enregistré une hausse surprise en avril. L'indice, calculé à partir d'un panel de 9.000 entreprises, est remonté à 91,8 ce mois-ci, contre 90,8 au mois de mars, là où les économistes anticipaient en moyenne un repli à 89 points sous le coup des perturbations logistiques et des hausses de prix.



Du coté des valeurs, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 2 377 millions d'euros au premier trimestre 2022, contre 2 095 millions d'euros au premier trimestre 2021. ' Cette augmentation de 13,4 % résulte principalement de la progression du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+89 millions d'euros), de Havas Group (+89 millions d'euros) et de Vivendi Village (+20 millions d'euros) ' souligne le groupe.



Le chiffre d'affaires du Groupe Bolloré est en progression de 28% à 5 698 millions d'euros au premier trimestre 2022 à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de 33 % par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2021.



Saint-Gobain et le groupe turc Dalsan ont signé un accord de coentreprise pour fusionner leurs activités de plâtre et plaques de plâtre en Turquie. Saint-Gobain Rigips et Dalsan Alçi ont généré à eux deux un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2021.