CAC40 : chute vers 6400Pts après les 'minutes' de la FED

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en forte baisse ce jeudi matin après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui n'a pas réservé de grandes surprises. L'indice CAC 40 chute de 1,9% à 6405 points. La parution, hier soir, des 'minutes' du dernier comité stratégique de la Réserve fédérale s'est apparentée à un non-événement qui n'a guère fait tressaillir les marchés d'actions américains. Le document révèle que le soutien monétaire va être poursuivi, les hauts-dignitaires de la Fed jugeant que l'économie américaine dispose encore de marges d'amélioration, notamment sur le front de l'emploi. Le scénario de la remontée 'transitoire' de l'inflation se trouve par ailleurs confirmé, un élément de nature à rassurer des investisseurs inquiets d'une possible résurgence des tensions inflationnistes. Les grands indices new-yorkais sont demeurés ancrés dans le vert après la publication du document. Au coup de cloche final, le Dow Jones et le S&P 500 prenaient 0,3%, tandis que le Nasdaq affichait un gain symbolique de 0,01%. En pré ouverture les indices US sont en repli de -1% à -1,2%. Les Bons du Trésor américain à 10 ans se sont effondrés en 48 heures, de 1,45% vers 1,35% puis sous 1,300% en début d'après-midi ce mercredi (1,315% ce soir). Le rendement des T-Bonds s'inscrit au plus bas depuis 5 mois (mi-février), après avoir effacé -47Pts depuis le zénith annuel du 18 mars. Du coté des valeurs, Malgré ces pertes de volumes par rapport à la production prévue, la marge opérationnelle courante du premier semestre de Stellantis devrait dépasser la fourchette de 5,5% à 7,5% précédemment communiquée. Stellantis avertit toutefois prévoir un flux de trésorerie disponible (FCF) industriel négatif du fait de l'impact négatif sur le fonds de roulement de ces volumes de production inférieurs aux prévisions. Des synergies bien parties pour dépasser l'objectif du premier exercice devraient toutefois permettre au 'free cash flow' de ressortir positif sur l'ensemble de l'exercice. Le Groupe BPCE présente son nouveau plan stratégique ' BPCE 2024 '. Les métiers de Natixis s'inscrivent pleinement dans ce plan stratégique. ' Pour Natixis, ' BPCE 2024 ' constitue donc un plan de croissance et d'investissement, illustré par un taux de croissance annuel moyen 2020-2024 du produit net bancaire de l'ordre de 5%, accompagné d'une amélioration du coefficient d'exploitation à ~70% ' indique le groupe BPCE. Alstom annonce avoir reçu une commande en provenance de la Région Bourgogne-Franche-Comté portant sur six trains Coradia Polyvalent supplémentaires, pour un montant d'environ 47 millions d'euros. Deux rames pourront s'y ajouter par le biais d'une levée d'options complémentaire, précise la société.

