CAC40: chute vers 6.158 après le déluge de statistiques US information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 17:46

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine en net repli: elle aligne une 3ème séance de baisse après la publication d'une rafale d'indicateurs économiques qui vont dans le sens de la poursuite d'une politique monétaire très restrictive visant à combattre 'sans faiblesse' l'inflation.



L'indice CAC40 rechute de -1,04% vers 6.158, proche d'un seuil technique jugé crucial par les chartistes (6.155Pts).



Wall Street s'inscrit en repli: si le Dow Jones résiste, la tendance est bien plus baissière sur le S&P500 (-0,6%) et le Nasdaq (-1,1%).



Cette avant-dernière séance de la semaine est marquée par une lourde rechute du pétrole, de l'ordre de -3,8% à -4% à Londres comme sur le NYMEX.



Difficile d'établir un lien probant avec la publication de nombreuses statistiques aux Etats-Unis: le FOREX par exemple affiche un calme olympien ce jeudi.



Les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en août, mais après un recul de 0,4% le mois précédent (chiffre révisé d'une stagnation estimée initialement), selon le Département du Commerce.



Hors automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont néanmoins diminué de 0,3% le mois dernier par rapport à juillet, là où le consensus de marché anticipait au contraire une augmentation sensible.



La production industrielle américaine a diminué de 0,2% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, là où les économistes espéraient une très légère augmentation (confirmant les +0,5% de juillet).



Bonne surprise en revanche avec l'activité manufacturière 'Empire State' (FED de New York) qui a grimpé de 30 points par rapport au mois précédent pour atteindre -1,5, non loin du seuil '0,00' séparant expansion et contraction de l'activité.



Les nouvelles commandes ont légèrement augmenté et les expéditions ont fortement progressé. Les indicateurs du marché du travail indiquaient une augmentation modeste de l'emploi et aucun changement dans la semaine de travail moyenne.



Le sous-indice le plus encourageant, c'est celui des prix qui a nettement baissé, ce qui indique une décélération de l'inflation future.



Mais 'l'Empire State' est occulté par le 'Philly FED', plus pertinent dans son domaine : l'indice de l'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie revient en territoire négatif en septembre, passant de 6,2 en août à -9,9 ce mois-ci, soit la troisième lecture négative de l'indice au cours des quatre derniers mois.



Bien que la plupart des entreprises du secteur n'aient signalé aucun changement dans l'activité (69%), la proportion d'entreprises déclarant des baisses (20%) a dépassé la part déclarant des augmentations (10%).



Les indicateurs des entrées de commandes et des expéditions ont également baissé : l'indice des entrées de commandes a chuté de 13 points à -17,6, et celui des expéditions, de 16 points à son plus bas niveau depuis mai 2020, mais est resté positif à 8,8.



La Fed souligne que la production se montre supérieure de 3,7% à son niveau de l'année précédente. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est tassé de 0,2 point à 80%, niveau toutefois supérieur de 0,4 point à sa moyenne de long terme (1972-2021).



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé de manière inattendue la semaine dernière aux Etats-Unis : -5.000 à 213.000 en données corrigées des variations saisonnières pendant la semaine du 10 septembre, a annoncé jeudi le Département du Travail.



La statistique de la semaine précédente a été également été révisée à la baisse, de 222.000 à 218.000.



Les économistes prévoyaient en moyenne une hausse à 226.000 inscriptions.



La moyenne mobile sur quatre semaines, souvent considérée comme un meilleur indicateur de l'évolution du marché de l'emploi, a baissé de 8000 pour atteindre 224.000 inscriptions.



Enfin, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de +0,6% en juillet selon le Département du Commerce (+18,4% sur 1 an, c'est très singulier) : conjugué à la contraction de leurs ventes, pourrait constituer un frein à la croissance économique au troisième trimestre, montrent des données publiées jeudi par le Département du Commerce.

Les ventes des entreprises ont, en parallèle, diminué de 0,9% en juillet, ce qui ne les empêche pas de progresser de 12,5% sur un rythme annuel.



Au rythme actuel des ventes, il faut donc 1,32 mois aux entreprises américaines pour écouler leurs stocks, un ratio en hausse par rapport au mois de juin (1,26).



'La voie vers un atterrissage en douceur continue de se rétrécir: une récession aux Etats-Unis est plus probable qu'improbable au cours des 12 prochains mois', avertissent Tiffany Wilding et Allison Boxer, économistes chez PIMCO.



En Asie, un léger repli du yen a été à l'origine d'un modeste rebond de la Bourse de Tokyo jeudi (+0,2%), mais l'indice CSI 300 des plus grandes sociétés chinoises cotées à Shanghai et Shenzhen se repliait lui de 1,3%.



En France, les résultats définitifs de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août ont été dévoilés par l'Insee ce matin. Sur un an, ils augmentent de 5,9%, après +6,1% en juillet, selon les données CVS-CJO de l'Insee, qui relève de 0,1 point son estimation pour le mois dernier, par rapport à l'estimation provisoire publiée fin août.



Sur le marché obligataire, le resserrement monétaire généralisé pousse les rendements souverains à la hausse et le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans reste à des niveaux proches de ses plus hauts annuels, avec +4Pts de base à 3,452%.



En Europe, les petits gains de la veille sont effacés et nos OAT affichent une dégradation de +2,5% à 2,29%, les Bunds se retendent de +2,5Pts à 1,716%, les BTP italiens (+4Pts) refranchissent le cap symbolique des 4% (à 4,006%).



En conséquence, les valorisations des marchés d'actions sont désormais jugées moins attractives, ce qui conduit bon nombre de stratèges, à commencer par ceux de Pictet Wealth Management, à conseiller de sous-pondérer les actions mondiales.



L'Euro reste stable -à parité- ce jeudi à 1.000/$...tous les chiffres du jour se soldent par un non-événement sur le FOREX.



Du coté des valeurs, à la suite de l'annonce hier par le gouvernement d'un plafonnement de la hausse des tarifs réglementés de l'électricité pour 2023 à +15%, les objectifs à fin 2023 du Groupe EDF feront l'objet d'un réexamen une fois que seront précisées les modalités de la régulation pour 2023. L'estimation de production nucléaire en France est confirmée pour 2023 à 300-330 TWh. L'estimation de l'impact de la baisse de production sur l'EBITDA du Groupe pour 2022 est réévaluée à environ -29 MdsE.



TotalEnergies annonce avoir finalisé la cession de sa participation de 18% dans le champ pétrolier onshore de Sarsang, dans la région du Kurdistan irakien, à ShaMaran Petroleum Corp, société spécialisée dans l'exploration et le développement pétroliers au Kurdistan.



Cette participation a été cédée pour un montant ferme de 155 millions de dollars, auquel pourra s'ajouter un montant conditionnel supplémentaire de 15 millions de dollars, en fonction de la production et des prix du baril.



Eutelsat Communications annonce avoir signé avec Liquid Intelligent Technologies, entreprise du groupe panafricain Cassava Technologies, un accord pluriannuel portant sur la capacité multifaisceaux du satellite Eutelsat Konnect.



Liquid s'appuiera sur les ressources disponibles à bord du satellite pour répondre aux besoins de connectivité des PME et des bureaux à domicile en Ouganda, au Sud-Soudan et dans les régions orientales de la République démocratique du Congo.



Credit Suisse a ramené jeudi son objectif de cours sur Sanofi de 110 à 106 euros, tout en renouvelant son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe pharmaceutique français.



Berenberg a relevé jeudi son objectif de cours sur le titre Accor, qu'il porte de 32 à 34 euros, tout en maintenant inchangée sa recommandation d'achat sur le titre.