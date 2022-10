CAC40: cède une partie de ses gains mais reste en vert information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 17:53

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné jusqu'à 1,6% en milieu d'après-midi, la bourse de Paris a cédé une partie de ses gains en fin de journée et achève finalement la séance sur un gain plus modeste de 0,44%, à 6067 points, dans des volumes relativement faibles - seuls 2,8 MdsE ayant été échangés depuis l'ouverture.



Les autres places boursières sont également dans le vert, Francfort s'arrogeant 1,1% devant Londres (+0,3%). L'E-Stoxx50 progresse pour sa part de 0,8%.

Même tendance haussière à Wall Street, où le Nasdaq grappille 0,3% derrière le S&P500 (+0,5%) et le Dow Jones (+0,6%).



Sur le plan des statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemand. Celui-ci est ressorti de +2,7Pts à - 59,2 contre -65,7 attendus après -61,9 en septembre.



Outre-Atlantique, les derniers chiffres de la production industrielle ressortent en hausse de 0,4% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, là où les économistes n'espéraient qu'une très légère augmentation après un repli de 0,1% en août (au lieu de la baisse de 0,2% indiquée initialement).



La Fed souligne que la production se montre supérieure de 5,3% à son niveau de l'année précédente. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,2 point à 80,3%, niveau supérieur de 0,7 point à sa moyenne de long terme (1972-2021).



Ces statistiques devraient alimenter le débat sur la rapidité de la remontée des taux des deux côtés de l'Atlantique, qui constitue toujours le facteur dominant sur les marchés, avec pour conséquence la remontée des rendements obligataires.



Les tensions inflationnistes, non contentes de ternir le panorama micro-économique global, risquent par ailleurs d'assombrir l'horizon des entreprises en ce début de saison des résultats trimestriels.



Sur le front obligataire, une légère détente s'opère : elle est symbolique (-3Pts) sur les OAT et les Bunds, les T-Bonds US affichent -1Pt vers 4,000%.



A noter un net repli du Brent dont le baril s'échange désormais contre 89$ (-3,3%).



Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Airbus annonce que Jet2.com lui a passé une commande supplémentaire de 35 appareils A320neo portant sa commande total à 98 appareils.



AXA fait savoir que sa filiale AXA Espagne a entamé des négociations exclusives avec Groupe des Assurance du Crédit Mutuel pour la potentielle acquisition de sa filiale Groupe Assurance du Crédit Mutuel España (GACM España).



Eurofins Scientific a dévoilé un chiffre d'affaires record pour les neuf premiers mois de l'année, en croissance de 2,7% à 5,03 milliards d'euros, une croissance organique ferme et les acquisitions ayant plus que compensé un recul des revenus liés au Covid-19.



Pernod Ricard annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Código 1530, une gamme de téquilas, marquant un nouvel investissement du géant français des spiritueux dans la catégorie en plein essor de l'agave.



Publicis (+2,3%) indique relever pour la seconde fois ses objectifs pour 2022, visant désormais une croissance organique d'environ 8,5%, un taux de marge opérationnelle proche de 18% et un free cash-flow proche de 1,6 milliard d'euros.



Enfin, TotalEnergies annonce avoir inauguré la centrale solaire d'Al Kharsaah, avec ses partenaires QatarEnergy et Marubeni.

Située à 80 km à l'ouest de Doha, la centrale d'Al Kharsaah est la première centrale solaire à grande échelle du Qatar, avec 800 MWc de capacité solaire.