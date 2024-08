Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: cède une partie de ses gains, enfonce les 7200Pts information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une progression de 1,9% à 7266 points pour le CAC40, la Bourse de Paris cède une partie de ses gains à l'image de Wall Street la veille (-0,6% sur le Dow Jones, -1% sur le Nasdaq) et de Tokyo ce matin (-0,7%). L'indice CAC40 débute la séance en repli de 1% à 7197Pts.



S'il juge bienvenu le message accommodant envoyé par la Banque du Japon dans la nuit de mardi à mercredi et la détente nette sur les taux américains depuis fin juillet, Christopher Dembik prévient que 'ce ne sera certainement pas suffisant à court terme'.



Le conseiller de Pictet AM note en effet que le marché continue de débattre de l'éventualité d'une récession aux États-Unis, scénario qui lui paraît pourtant 'très éloigné de la réalité', et que les entreprises européennes continuent d'abaisser leurs guidances annuelles.



'Autant, nous ne doutons pas de la reprise du marché des actions américains cette année, autant nous craignons que ce soit plus poussif en Europe', prévient-il, conseillant donc la prudence, 'même si les niveaux de valorisation sont très attrayants'.



Peu chargé sur le plan macroéconomique (hormis les traditionnelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis), ce jeudi sera encore marqué par des trimestriels, comme ceux de Deutsche Telekom en Europe et du laboratoire Eli Lilly aux Etats-Unis.



Dans l'actualité à Paris, Sanofi indique que selon l'étude de phase III GMMG-HD7, son traitement d'induction par Sarclisa a amélioré significativement la survie sans progression chez des patients atteints d'un myélome multiple.



Getlink, la maison-mère d'Eurotunnel, annonce que ses services de navettes ont vu leurs trafics augmenter de 4% pour les camions, mais baisser de 2% pour les véhicules de tourisme au mois de juillet, en comparaison annuelle.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.