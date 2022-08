CAC40: cède une partie de ses gains après plusieurs stats information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 15:28

(CercleFinance.com) - Portée par une vent haussier dans la matinée (gagnant jusqu'à plus de 0.5% et franchissant les 6.600 pts), la bourse de Paris a cédé une bonne partie de ses gains, se contentant désormais d'une progression de 0.1%, autour des 6.575 points.



Maintenant que la saison des résultats arrive à son terme, il ne reste plus que les indicateurs pour aider les acteurs de marché à évaluer la santé de l'économie et à déterminer l'évolution de la politique monétaire des grandes banques centrales.



Dans ce contexte, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des derniers chiffres de l'emploi au Royaume-Uni. D'après des chiffres dévoilés ce matin par l'ONS, l'institut national de la statistique, le taux de personnes ayant un emploi s'est ainsi replié de 0,1 point sur la période, à 75,5%, un chiffre qui reste inférieur aux niveaux qui prévalaient avant la pandémie.



Le taux de chômage calculé selon les normes britanniques ressort lui aussi en baisse de 0,1 point sur la période, à 3,8%.



L'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne, évaluant les perspectives du pays selon les experts financiers, a diminué légèrement de 1,5 point pour s'établir -55,3 points dans l'enquête pour le mois d'août. L'indice d'évaluation de la situation économique en Allemagne a également reculé pour ressortir actuellement à -47,6 points, soit 1,8 point de moins que le niveau observé le mois précédent.



De son côté, le Département du Commerce des Etats-Unis, les mises en chantier de logements ont chuté de 9,6% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.446.000 en rythme annualisé, un niveau nettement inférieur au consensus.



Enfin, après une stagnation en juin (au lieu de la baisse de 0,2% indiquée initialement), la production industrielle américaine a augmenté de 0,6% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, là où Jefferies n'anticipait qu'un rebond de l'ordre de 0,2%.



La production manufacturière a progressé de 0,7%, tirée par une production de véhicules et pièces automobiles en hausse de 6,6%. L'indice de l'exploitation minière a augmenté de 0,7%, tandis que celui des utilities a diminué de 0,8%.



'Le risque d'une récession continue de peser sur les marchés alors que le rendements obligataires et les prix des matières premières refluent', prévenaient ce matin les analystes de Danske Bank.



Les cours du pétrole resteront aussi un déterminant de la tendance boursière, la dégringolade du brut léger américain ayant largement freiné la progression de Wall Street hier. Le Brent du mer du Nord gagne actuellement plus de 1% autour de 94$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés, Navya annonce un partenariat avec le Campus d'Inverness pour déployer un projet pilote de service de transport de passagers par véhicule autonome en Écosse. Son véhicule est arrivé dans les Highlands et les essais en cours se poursuivront jusqu'en mars 2023.



Crossject annonce la délivrance par le BSI2 (organisme notifié) des certificats ISO 13485 : 2016 pour ses sites de Dijon et Arc les Gray, certification dont le périmètre couvre ainsi tout le cycle de vie du système d'injection sans aiguille Zeneo.