CAC40: cède l'ensemble de ses gains et retombe à l'équilibre information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 15:34

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné jusqu'à 0,7% sur les coups de midi, la Bourse de Paris a depuis cédé l'intégralité de ses gains pour retomber très exactement à son niveau de clôture d'hier soir, à 6.528 points.



Hier, le CAC avait cédé 1%, la perspective de prochaines hausse de taux de la Fed douchant l'optimisme des investisseurs, optimisme qui avait déjà été mis à mal plus tôt dans la journée par des indicateurs économiques peu réjouissants et une résurgence des inquiétudes concernant la santé du secteur de la distribution au vu des résultats très décevants de Target



Avec la fin de la saison des résultats, les investisseurs se concentrent désormais sur la parution des statistiques économiques.



Ils ont ainsi pu prendre connaissance aujourd'hui du taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci s'est établi à 8,9% en juillet, contre 8,6% en juin, et celui de l'Union européenne à 9,8%, après 9,6% en juin, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide de fin juillet pour la zone euro.



Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France, à Malte (6,8% chacunе) et en Finlande (8,0%) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (23,2%), en Lettonie (21,3%) et en Lituanie (20,9%).



Par ailleurs, aux Etats-Unis, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie est repassée en zone d'expansion en août, d'après l'indice de la Fed locale qui ressort à +6,2 pour le mois en cours, après être tombé à -12,3 le mois dernier.



Cette forte remontée de l'indice d'un mois sur l'autre intervient alors que les économistes n'espéraient en moyenne une progression de l'indice que vers les -3,3 qu'il avait affichés pour le mois de juin.



A noter, enfin, qu'àprès deux semaines de hausse, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties en légère la baisse la semaine du 8 août aux Etats-Unis, celles-ci s'établissant à 250 000, contre 252 000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail.



Dans ce contexte, Wall Street devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin après sa pause de la veille, bien aidée par les solides résultats de Cisco et des statistiques économiques plus encourageantes que celles publiées ces derniers jours.



Dans l'actualité des valeurs, Valneva annonce que le Département américain de la défense (DoD) a décidé de ne pas exercer la deuxième option annuelle du contrat pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise (EJ) Ixiaro, jugeant ses stocks suffisants pour ses besoins actuels.



Parrot indique avoir conclu un accord avec AeroVironment, concernant la cession de sa participation de 47,2% dans Planck Aerosystems, une société basée à San Diego (Californie) dans laquelle Parrot avait initialement investi en 2016.



Onxeo fait savoir que son assemblée générale mixte a adopté l'ensemble des résolutions présentées par son conseil d'administration, dont le retrait des actions de la cote sur le marché Nasdaq First North de Copenhague.



Enfin, le concert composé de Martin et Olivier Bouygues, leurs familles, ainsi que les sociétés qu'ils contrôlent, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 11 août, le seuil de 25% du capital de Bouygues et détenir 25,02% du capital et 29,37% des droits de vote du conglomérat.