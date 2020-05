CAC40 : cède 3% alors que WStreet perd 1% après stats chômage

(CercleFinance.com) - Les chiffres du chômage US ayant déçu, le CAC40 creuse ses pertes et affiche un repli d'environ -3% depuis 14H30, le palier des 47.200 étant déjà menacé alors que le support des 4.350 a été clairement rompu à l'ouverture.

L'indice parisien abandonne son corridor d'évolution médian entre 4.415 et 4.555 points, le plaçant en situation de retournement de tendance. Graphiquement, l'indice CAC 40 est également repassé en dessous de sa moyenne mobile de court terme (à 50 jours)', regrettent ce matin les équipes de Kiplink.

L'Euro-Stoxx50 décroche également de -2,8% vers 2.730 (autre support cassé) sur fond de dégradation des perspectives économiques et de doutes grandissants sur la rapidité du redressement de nos économies.

Wall Street vient de rouvrir en repli plutôt modeste par rapport aux places du vieux continent avec -1,1% pour le 'Dow' et le 'S&P', -0,9% pour le Nasdaq.

Le président de la Fed avait déçu les marchés la veille -et profondément contrarié Donald Trump- en indiquant que le recours aux taux négatifs n'était ni discuté ni envisagé à l'heure actuelle par l'autorité centrale.

Wall Street, qui tablait -comme Donald Trump- sur un recours à des taux négatifs aux États-Unis dès l'exercice 2021 sont avertis que cette stratégie représentant plus d'inconvénients que d'avantages aux yeux de la FED.

Du côté des statistiques du jour, au premier trimestre 2020, le nombre de chômeurs au sens du BIT diminue de 94.000, à 2,3 millions de personnes, soit un taux de chômage en baisse sur le trimestre de 0,3 point, à 7,8% de la population active en France (hors Mayotte).

En France métropolitaine, le taux de chômage s'établit à 7,6% et diminue pour toutes les tranches d'âge, et plus fortement pour les hommes (-0,5 point) que pour les femmes (-0,1 point). Parmi les chômeurs, 0,9 million déclarent rechercher un emploi depuis au moins un an.

Les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 0,9% en avril en rythme annuel, un taux d'inflation en baisse de 0,5 point par rapport à celui observé le mois précédent, selon Destatis qui avait annoncé un taux de 0,8% en estimation préliminaire.

Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 2.981.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 3.176.000 la semaine précédente (3.169.000 en estimation initiale).

C'est supérieur de +20% à ce qui était attendu, le consensus visant plutôt 2,5 millions d'inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines a cette semaine reculé, pour atteindre 3.176.000, en baisse de 564.500 en l'espace d'une semaine. qui devraient s'établir à 2,5 millions, soit un repli de quelque 20%.

Ce chiffre porter le nombre de nouveaux chômeurs depuis le début de la crise à plus de 35 millions de personnes, ce qui correspond à au moins 20% de la population active américaine.

Dans l'actualité des valeurs, le secteur automobile souffre alors que Peugeot et Fiat ont annoncé la veille annuler le dividende pour 2019: Peugeot plonge de -6%, Valéo de -8,3%, Faurecia de -5,5% et Renault de -4,3%.

Le groupe EDF (+1,2%) annonce un chiffre d'affaires de 20,7 MdE au 1er trimestre 2020, en repli de -1% en organique. 'Il est soutenu par de meilleures conditions de prix de l'électricité en France et au Royaume-Uni, alors que l'évolution du prix du gaz affecte le chiffre d'affaires du Groupe', indique le groupe.

Bouygues annonce qu'un groupement dont ses filiales sont les leaders, s'est vu attribué un contrat de 181 millions d'euros (part groupe : 141 millions) portant sur la construction du centre d'exploitation des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express.

Le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'élève à 2,0 milliards d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 14% par rapport au premier trimestre 2019 (-10% à périmètre et changes constants). L'activité ressort à 1,0 milliard d'euros en France (-24%, et -17% à périmètre et changes constants). Elle reste stable à l'international avec 0,9 milliard d'euros.

Genfit poursuit sa descente aux enfers avec -11% à 5,90E, Europcar également avec -8,5% à 1,4E, le plancher historique est compromis.