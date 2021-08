Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : cède 0,3% et passe sous les 6800 points information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 10:39









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris cède près de 0,3% et passe sous le seuil des 6800 points, à 6798 points, au lendemain d'une séance toujours marquée par les craintes suscitées par la situation sanitaire dans le monde. 'Les marchés boursiers mondiaux ont continué de perdre du terrain hier alors que l'angoisse des investisseurs s'est encore accrue à propos de la propagation de la variante delta et des conséquences économiques de nouvelles épidémies de virus', rappelle Deutsche Bank. 'Au milieu de cette nervosité, le S&P 500 (-0,71%) est retombé par rapport à son plus haut historique de la veille', poursuit la banque, qui note cependant une atténuation du sentiment d'aversion au risque en Asie où les indices actions ont fini dans le vert ce matin. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraître les chiffres de la construction résidentielle pour le mois de juillet (mises en chantier et permis de construire), ainsi que de nouveaux résultats d'entreprises, tels que ceux du distributeur à bas prix Target. De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs ont pu prendre connaissance du niveau d'inflation au Royaume-Uni: selon l'office national de statistiques, les prix à la consommation ont augmenté à un rythme annuel de 2% en juillet 2021, un taux en baisse de 0,5 point par rapport à celui de juin, et inférieur au consensus selon Capital Economics. Les chiffres de l'inflation dans la zone euro sont attendus à 11h. Pour rappel, le taux d'inflation annuel de la zone euro est ressorti à 2,2% en juillet (contre 1,9% en juin), selon l'estimation rapide de fin de mois. Sur le front des valeurs, le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a annoncé cette nuit l'accroissement d'un accord pluriannuel existant avec Cree, à travers son activité Wolfspeed, pour la fourniture à long terme de plaquettes en carbure de silicium (SiC). Quadient indique s'associer à UiPath, spécialiste des logiciels d'automatisation d'entreprise, pour réunir les fonctionnalités de sa suite logicielle Quadient Inspire et les avantages de l'utilisation de la plateforme UiPath pour l'automatisation de bout en bout. Enfin, Novacyt, société franco-britannique spécialisée dans le diagnostic clinique, a présenté un chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2021 en augmentation de plus de 50%, pour atteindre 94,7 millions de livres sterling. Le titre gagne actuellement 13% à Paris.

