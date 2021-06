Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : cède 0,2%, reste au-dessus des 6600 points Cercle Finance • 25/06/2021 à 10:39









(CercleFinance.com) - Après un gain de 1,2% à 6631 points enregistré hier, la Bourse de Paris cède actuellement 0,2%, vers 6618 points. L'indice parisien n'évolue toutefois qu'à une soixantaine de points de son plus haut des 20 dernières années, établi la semaine dernière au contact des 6687. Si l'indice vedette semble à nouveau buter sur la zone de résistance des 6650 points, il demeure encore très éloigné de son seuil d'inversion à la baisse, fixé à 6300 points, mais en revanche relativement proche de son objectif de court terme à 6735 points évoqué par les analystes graphiques. Malgré les performances de Wall Steet jeudi soir -où le S&P 500 et le Nasdaq ont pulvérisé de nouveaux records absolus- la prudence semble néanmoins de mise en attendant la parution de nouvelles statistiques économiques aux Etats-Unis. Avec les dépenses et revenus des ménages américains sera également dévoilé la mesure d'inflation préférée de la Fed, le déflateur PCE, qui devrait avoir poursuivi son ascension en mai et avoir atteint de nouveaux pics. A noter que le marché pétrolier reste, lui, porté par la hausse de la demande d'énergie sur fond de reprise de l'activité, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue à plus de 73,4 dollars. Du côté des valeurs françaises, Sanofi a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne avait approuvé le Libtayo (cemiplimab) pour le traitement de première ligne de certains cancers du poumon non à petites cellules (CPNPC), ainsi que pour le traitement du carcinome basocellulaire, cancer de la peau le plus fréquent dans le monde, au stade avancé. Le laboratoire Roche a aussi fait savoir que la FDA des Etats-Unis avait octroyé une autorisation d'utilisation en urgence (EUA) pour Actemra/RoActemra par voie intraveineuse pour le traitement de la Covid-19 chez les patients adultes et enfants de deux ans ou plus hospitalisés. Renault Groupet STMicroelectronics ont annoncé aujourd'hui une coopération stratégique : STMicro va fournir à Renault Group des produits et solutions de packaging pour les systèmes d'électronique de puissance des véhicules à batterie et hybrides. Cela permettra de 'démocratiser les véhicules électriques en les rendant à la fois abordables et rentables', assure Luca de Meo, directeur général de Renault. Korian a indiqué être entré en négociation exclusive pour l'acquisition du Centre de Psychothérapie d'Osny (Val d'Oise), pour renforcer son activité de santé mentale en Ile-de-France, où il dispose déjà de trois cliniques psychiatriques et d'un hôpital de jour autonome. Enfin, TotalEnergies dit s'être vu attribuer, avec son partenaire Qatar Petroleum, les blocs 6 et 8, situés en eaux peu profondes (30 à 50 mètres) au large du Suriname, dans le cadre de l'appel d'offres 2020/2021 en offshore conventionnel.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.10%