CAC40 : cède 0,2%, les 'trois sorcières' planent sur l'indice

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,2%, autour des 7130 points, en cette journée des ' trois sorcières ', traditionnellement marquée par la volatilité des échanges en raison de l'expiration de toute une série de produits dérivés. En témoigne la rapide chute de l'indice parisien qui, jusqu'à 10h30, gagnait 0,5% aux alentours de 7180 points.

Hier la bourse américaine a clos avec deux plus hauts historiques, le Nasdaq atteignant les 15 993 points à la clôture (+0,45%) et le S&P achevant sa course à 4704 points (+0,34%).

' Les investisseurs se sont concentrés sur les bons résultats des groupes de distribution et dans le secteur de la technologie, qui ont éclipsé les commentaires sur l'inflation d'un responsable de la Réserve fédérale ', analyse-t-on chez Aurel BGC.

' John Williams, de la Fed de New York, a déclaré que l'inflation devient plus généralisée et que les attentes concernant les futures augmentations de prix sont en hausse ', rapporte le bureau parisien.

Dans le sillage de Wall Street, l'indice parisien a gagné près de 6% depuis le 28 octobre, terminant dans le vert lors de 14 des 16 dernières séances, les deux séances de recul s'étant soldées par des consolidations inférieures à 0,2%.

Après un tel parcours, le CAC pourrait être tenté de camper sur ses récents records en vue de terminer l'année boursière au plus haut.

Alors que la saison des publications trimestrielles touche à sa fin, les investisseurs vont devoir se lancer à la recherche d'autres catalyseurs pour soutenir la tendance.

Dans l'actualité des valeurs françaises, CNP Assurances publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 1,01 milliard d'euros à fin septembre, en croissance de 10% (+11,2% à périmètre et change constants) et un chiffre de 23,6 milliards d'euros, en croissance de 26,3% (+29,2% en organique).

Arkema indique cibler désormais un chiffre d'affaires proche d'un milliard d'euros dans les batteries d'ici 2030. Le chimiste prévoit d'augmenter de 50% de ses capacités de production de polymères fluorés Kynar PVDF à Pierre-Bénite pour répondre à la demande en forte croissance de matériaux pour les batteries lithium-ion, extension qui devrait démarrer au premier trimestre 2023.

TechnipFMC et Petronas Technology Ventures Sdn Bhd (PTVSB), une filiale de Petronas, annoncent avoir conclu un accord pour commercialiser une membrane de traitement du gaz naturel unique qui réduit les émissions de gaz à effet de serre (GES). TechnipFMC a également annoncé le lancement d'une offre de rachat sur quatre souches obligataires pour un montant total de 100 millions de dollars.