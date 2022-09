Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: cassure des 5.980 validée, les 5.800 se profilent information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 18:34









(CercleFinance.com) - Les 'algos' ont longtemps essayé de préserver le support des 5.980 : ils y sont parvenus à 2 reprises en 48H, d'abord mercredi midi (rebond de +115Pts sur 5.915) puis ce jeudi (+80Pts sur 5.920).

Mais au final, la cassure des 5.980 est bien validée, ce qui préfigure une rechute sur le plancher des 5.800/5.795 du 5 juillet, et vu le niveau record atteint par les taux (2,50% sur nos OAT, près de 2% sur le Bund), un retracement du plancher annuel du 5.750 du 7 mars et potentiellement de celui des 5.400 du 29 janvier 2021, avec le comblement du 'gap' des 5.613 du 4 février 2021 au passage.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.87%