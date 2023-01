CAC40: campe sur ses sommets, pertes 2022 effacées sur le GR information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 17:04

(CercleFinance.com) - Le score est figé autour de +0,4% a bourse de Paris depuis 14H45.

L'indice phare ne lâche rien et teste les 7.050Pts : il engrange presque +9% depuis le 1er janvier et il ne lui manque plus que 100Pts pour effacer la totalité des pertes de 2022.

Pour le CAC40 'GR' (dividendes inclus) qui flirte avec les 20.720, cela fait déjà près d'une semaine que les pertes de 2022 ont été 'rattrapées' et le record absolu n'est plus qu'à 1,5% du niveau actuel.



Les Bourses européennes affichent des gains modérés ce lundi (+0,2% pour l'E-Stoxx50, dans le sillage du DAX avec +0,3% à 15.140, soit +28% depuis le 30 septembre dernier) dans des volumes anecdotiques (1,2MdE échangé à Paris) puisque Wall Street est en congé ce jour pour cause de Martin Luther King's Day.

Aucune donnée macroéconomique n'était prévue ce lundi, mais les jours suivants verront paraitre l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, ou encore la production industrielle et les ventes de détail aux Etats-Unis (pour le mois de décembre) qui permettront d'en savoir plus sur la vigueur de la consommation pendant la période des fêtes.

Les chiffres des prix à la production industrielle, des mises en chantier et des ventes de logements anciens paraîtront également au cours des jours qui viennent.

Les opérateurs pourront aussi se montrer attentifs, d'ici jeudi au Forum économique mondial de Davos, réunion à laquelle participeront notamment plusieurs banquiers centraux, mais pas son fondateur Klaus Schwab, pour raison de santé.



Parmi les interventions les plus attendues, il y aura celle de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, celle de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et pas moins de neuf membres du conseil de la Fed (cela représente près de 3/4 des effectifs, c'est un message fort envoyé aux financiers de la planète).

Et surtout, la semaine verra monter en puissance la cadence de publication des résultats des grands groupes américains, avec par exemple ceux des banques Goldman Sachs et Morgan Stanley, ou encore du géant des produits de consommation courante Procter & Gamble.



Les premiers résultats des groupes bancaires américains, publiés vendredi, n'avaient pas véritablement convaincu, les importantes provisions constituées au titre du quatrième trimestre montrant qu'ils se préparent à une année 2023 difficile.



Parmi les autres grands noms attendus cette semaine, Alcoa, Netflix, Procter & Gamble dévoileront leurs comptes d'ici à la fin de la semaine. En Europe, Ericsson présentera ses performances trimestrielles vendredi.



Séance de prises de bénéfices sur le front obligataire avec une tension de +3Pts sur nos OAT à 2,65% et de +5% sur les Bunds à 2,1950%.

Pas de cotation sur les T-Bonds US ce lundi.

L'Euro se replie sans intensité face au $ (-0,1%) vers 1,0825$, ce qui ne signifie rien.



Dans l'actualité des sociétés, Carrefour domine le classement avec +5%, moin devant Thalès avec +2,7%.

TotalEnergies annonce avoir approuvé la décision finale d'investissement pour le développement de Lapa South-West, projet dont il est opérateur avec une participation de 45%, en partenariat avec Shell (30%) et Repsol Sinopec (25%).



Biosynex annonce l'extension de son partenariat avec la société singapourienne Credo Diagnostics Biomedical, en signant un accord d'exclusivité pour la distribution des systèmes VitaPCR pour un territoire étendu incluant le Royaume-Uni.



Enfin, SES a annoncé lundi avoir réalisé avec succès aux Emirats arabes unis (EAU) une liaison 5G assurée à partir de son système de communication par satellite en orbite terrestre moyenne (MEO).